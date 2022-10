Pagaille à l’aéroport de Charleroi en ce début de semaine. Les agents de sécurité se sont mis en grève et ont de ce fait d’abord empêché bon nombre de passagers de prendre leur vol, obligé la direction à fermer l’aéroport ensuite. Départs annulés pour ceux qui souhaitaient prendre un peu de congés bien mérités, qui avaient envie de retrouver leur famille ou aussi qui devaient se rendre dans d’autres pays pour raisons professionnelles. Loin de moi l’idée de critiquer le droit de grève. Mais on peut s’interroger à propos du bien-fondé de celle-ci. Je crois que la grève reste l’arme ultime quand toute négociation est devenue impossible. Mais on ne se lance pas d’abord dans une action de ce type, prenant en otage des milliers de personnes et leur gâchant quelques moments importants rien que pour attirer l’attention sur un conflit qui ne concerne en fait que quelques travailleurs, même si les craintes de ces derniers peuvent s’avérer fondées. Il y a certainement d’autres moyens d’action…

DANS L’ACTU

66% des femmes à risque ne font rien contre l’ostéoporose

L’ostéoporose est un vrai problème de santé publique. Pourtant, de nouveaux traitements existent. À l’occasion de la journée mondiale de l’ostéoporose, le Pr Bruyère fait le point sur les différents types de traitements. Il y a du neuf.

Amazon lance son magasin en Belgique et casse le prix de Prime: comment annuler son ancien abonnement

L’abonnement à Amazon Prime coûte bien moins cher sur la version belge que française du magasin en ligne. Le géant de l’e-commerce offre à ses anciens abonnés la possibilité de se faire rembourser.

Près d’un conducteur sur deux n’utilise pas son clignotant sur l’autoroute, selon Touring

Près de la moitié des automobilistes omettent d’utiliser leur clignotant pour changer de bande sur l’autoroute, ressort-il mercredi d’une enquête menée par l’organisation de mobilité Touring.

Netflix devrait mettre fin au partage de compte dès début 2023

Dans son communiqué de résultats publié ce mardi 18 octobre, le géant du streaming américain a réaffirmé sa volonté de mettre fin au partage des comptes entre plusieurs utilisateurs, du moins au tarif actuel. Avec de vrais moyens de l’arrêter, cette fois.

EN PRATIQUE

Écoconduite: ces conseils qui vous feront économiser de l’argent

Consommer moins de carburant en adaptant un peu sa conduite, c’est possible. La preuve avec Pierre Ambinet, formateur au RACB Driving Center Nivelles.

Question jardin: quand planter des lavandes, quelles variétés choisir ?

Madame Louise Nerat de Waterloo souhaite planter une bordure de lavandes mais hésite à le faire à l’automne. Elle voudrait aussi connaître les conditions de culture et les meilleures variétés. La réponse de notre spécialiste en vidéo

Si vous avez une peur panique du vide, vous ne souffrez pas de vertige mais d’acrophobie: comment la traiter ?

Prendre l’ascenseur, monter sur une échelle, se tenir sur un balcon, contempler un précipice… Pour certaines personnes, ces actions relèvent de l’impensable tant leur peur est grande face à la hauteur. Non, il ne s’agit pas de vertige. Mais d’acrophobie.

COUPS DE CŒUR

De délicieuses huiles made in Tournaisis récompensées par le Jury des Fins Gourmets (vidéo)

Des huiles de colza (Lamain) et de caméline (Gaurain), une glace à la chicorée et au caramel de cassonade (Lesdain), une croûte fleurie à la Paix Dieu (Callenelle), etc. La 16e édition du Jury des Fins Gourmets a révélé de délicieuses surprises.

CINÉMA: Poulet Frites – La mayonnaise (re)prend

Bruxelles, Début des années 2000. Une femme est retrouvée égorgée dans son appartement. Et Alain, le jeune toxico qui lui servait autant de voisin que d’amant, fait office de coupable idéal. Jean-Michel Le Moine, commissaire à la brigade criminelle, mène l’enquête.

Soupe sanglante potiron-araignées

C’est bientôt Halloween ! Faites une peur bleue à tout le monde avec la soupe sanglante au potiron et aux araignées.

Insolite à Binche: Dégustez une raclette dans un tonneau installé dans le Parc communal !

Le concept, totalement insolite, va s’installer dans le Parc Communal de Binche les 18, 19 et 20 novembre prochains.