À Barcelone, découvrir les œuvres incontournables de Gaudí (photos)

Une œuvre inachevée

En théorie, le monument, qui est le plus visité du pays et est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, devrait être terminé en 2026, année du centenaire de la mort de son concepteur. Mais depuis le début du chantier, rien n’a jamais été simple. Il y a eu la disparition tragique de Gaudí, renversé par un tram en 1926. La guerre civile en 1936, aussi, quand des plans originaux furent brûlés et des maquettes brisées. Plus proche de nous, la pandémie de Covid et la fermeture de la basilique aux visiteurs ont amené un manque-à-gagner important: les travaux d’un temple expiatoire étant exclusivement financés grâce à l’aumône (via le prix des billets d’entrée et dons des visiteurs), en 2021, la Sagrada Família a accusé une perte de 81 millions de recettes par rapport à 2019. Pas sûr donc que l’équipe actuelle puisse tenir la promesse. Mais ceux qui aiment ce monument accepteront de prendre leur mal en patience. Pour pouvoir enfin, lors d’une prochaine visite dans la capitale catalane, découvrir les 18 tours (contre 9 actuellement) dédiées aux apôtres, à la Vierge, aux quatre évangélistes et à Jésus-Christ (cette dernière, qui culminera à 172,5 m, sera la plus haute) et qui feront de l’édifice le plus haut bâtiment ecclésiastique au monde. Mais il y a ceux qui critiquent sa démesure, la détestent même. Des millions de touristes passent dans le quartier chaque année, perturbant la vie quotidienne de ses habitants. L’espace public est saturé, la circulation est compliquée, le ballet incessant des bus touristiques est polluant. Et puis, dans ses plans originels, Gaudí avait pensé un immense parvis devant la future entrée principale, celle de la Gloire. Sauf que, depuis, la ville tentaculaire s’est agrandie et des maisons "empêchent" aujourd’hui de mettre en œuvre ce plan initial… sauf en expropriant des centaines de Barcelonais. Ceux-là n’en veulent pas et se sont rassemblés au sein d’une association, espérant des réponses à leurs inquiétudes de la part de la fondation qui gère le chantier.

6 oeuvres incontournables

1. Park Güell

Eusebi Güell voulait créer sur ce terrain un lotissement pour familles aisées, à l’image des cités-jardins anglaises (d’où le nom de "park"). Il ne se vendit que 2 des 62 parcelles mais l’ensemble fut urbanisé, par Gaudí donc. On peut y admirer deux pavillons (à l’entrée principale), le perron puis la salle hypostyle, les "voies" de colonnes et la place et son célèbre banc convexe/concave coloré de plus de 100 m de long. Avec une vue à 180° sur Barcelone.

2. Casa Battló

C’était au départ une maison plutôt banale du Passeig de Gràcia, en plein centre de la ville. Gaudí l’a agrandie, rénovée et restaurée en profondeur pour en faire un de ses chefs-d’œuvre. Là, lumière naturelle et couleurs sont à tous les étages et la patte du maître traîne jusque dans les moindres détails (cheminée et bancs "découpés" dans un mur, système d’aération intégré ingénieux, vitraux, poignées de portes…).

3. Casa Milà

Dite aussi "La Pedrera", la Casa Milà fut le dernier chantier de Gaudí, décidément trop pris par celui de la Sagrada Família. Elle est en fait l’ensemble de deux bâtiments, à un coin de rue, avec une seule façade mais 2 entrées, 2 cours intérieures, 2 escaliers et 4 appartements par étage. Et un toit-terrasse, sur différents niveaux, ponctué de "sculptures fonctionnelles": 6 sorties d’escaliers, 2 tours de ventilation et 30 cheminées "casquées".

4. Casa Vicens

C’est la première grande œuvre de Gaudí, pour Manuel Vicens, fabricant de briques et de carrelages, des matériaux qu’on retrouve évidemment partout dans l’édifice. Mais l’architecte s’applique aussi à l’extérieur, pour rendre cette résidence d’été agréable. Avec un kiosque, une fontaine et une cascade de la hauteur de la maison. Au fil des ans, le terrain a été revendu pour construire des logements. Il n’en reste qu’une toute petite parcelle.

5. Palau Güell

Ce bâtiment fut celui qui fit connaître l’architecte du grand public. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance au vu de la taille réduite du terrain (400 m2) et de l’étroitesse de la rue dans laquelle il a été construit. Mais, grâce à une cour intérieure, on a l’impression de se trouver dans un grand palais malgré tout. Sa terrasse, avec ses cheminées, est une première ébauche de ce que seront plus tard les ensembles de cheminées des maisons Battló et Milà.

6. Casa Calvet

En 1900, Gaudí reçoit le prix de la "meilleure construction de l’année" par la municipalité de Barcelone pour la Casa Calvet, située Carrer de Casp. Hommage au baroque catalan, l’édifice a été construit avec des pierres de Montjuïc et flanqué de balcons en fer forgé. Propriété privée, la maison ne peut pas être visitée. Mais un restaurant s’est installé au rez-de-chaussée et on peut y admirer un plafond et des détails typiquement catalans.