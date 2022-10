Question jardin : quand planter des lavandes, quelles variétés choisir ? La réponse de notre spécialiste en vidéo

Choisir la bonne lavande c’est important !

Les lavandes sont des plantes qui nous font rêver au soleil, à la Provence. On peut les placer parmi les plantes aromatiques mais aussi parmi les plantes vivaces du jardin. Des bordures fleuries composées exclusivement de lavandes sont assez courantes. Dans nos régions aux hivers humides et assez froids, toutes les lavandes ne sont pas rustiques.

Si on ne veut pas prendre le moindre risque, on optera pour les classiques Lavandula angustifolia (lavandes vraies) dont les variétés les plus connues sont "Munstead" et "Hidcote". Ces lavandes supportent des températures hivernales très basses si le sol est bien drainé. Elles exigent évidemment le plein soleil. Une nouvelle lavande vient d’apparaître sur le marché, la Lavandula x intermedia "Phenomenal". Elle atteint 70 cm de hauteur et surtout elle supporte l’humidité hivernale souvent présente dans nos régions. De plus en plus courante dans les jardineries et sur les marchés aux fleurs, Lavandula stoechas (lavande papillon) est bien entendu très belle au moment de sa floraison mais elle est nettement moins aromatique que la lavande vraie et n’a pas une bonne résistance au froid. Chez nous, il est préférable de la considérer comme une plante annuelle sauf si on a la possibilité de rentrer les potées dans une serre ou une véranda hors gel pour l’hiver.

Une bonne exposition et un sol adéquat

Les lavandes sont des amoureuses du soleil ce qui signifie qu’il faudra leur choisir un endroit bien exposé, chaud. Elles n’apprécient pas trop la concurrence de vivaces plus hautes. Le sol a bien évidemment son importance. Une terre constamment détrempée asphyxie rapidement les racines, les fait pourrir et donc mourir. Une terre lourde doit être absolument améliorée: il faut y incorporer de la pierre de lave (pouzzolane), une matière très drainante et qui de plus capte la chaleur. En paillage ce seront aussi les pierres de lave qui seront utilisées mais dans une granulométrie un peu plus importante. Ce paillage spécifique recréera un biotope favorable à la croissance et la floraison des lavandes.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be