Bois de chauffage : les meilleures essences, le faire sécher, l’entreposer, éviter les arnaques. Toutes les réponses à vos questions

« Du jamais vu »

"C’est de la folie", nous explique Jean (58 ans), Ardennais pure souche de la région de Lierneux qui "fait" du bois de chauffage depuis qu’il est jeune. "Je n’ai jamais vu cela en plus de 40 ans. Louer une parcelle pour l’exploiter, acheter des camions entiers de troncs pour ensuite débiter ceux-ci en bûches…: tout a augmenté. Et cela se répercute sur le prix du produit fini. Heureusement, ce n’est plus mon activité principale. J’ai été agriculteur, puis bûcheron quelques années. C’est derrière moi désormais. J’ai un autre métier et je reste un peu dans le bois pour moi et quelques clients fidèles à qui je fais le stère à 75 euros. Mais je vois dans des annonces des 100, voire 110 euros demandés. Et j’entends parler de prix nettement supérieurs pour du bois livré à Bruxelles ou en Flandre…"

D’où, encore plus qu’avant, l’importance d’avoir du très bon bois pour ces prix-là. Justement, quelles essences faut-il choisir pour un meilleur rendement ?

Hêtre, chêne, bouleau, frêne, charme…

"De mon côté, je travaille surtout le hêtre, le chêne et le bouleau", répond notre interlocuteur. "Le frêne et le charme donnent du bon bois de chauffage également, mais on en trouve moins dans nos Ardennes. Le hêtre est sans conteste le bois qui a le meilleur rendement calorifique, juste devant le charme. Le bouleau donne de très belles flammes, de la bonne chaleur, mais se consume plus vite. Le sapin ? En Autriche, ils n’utilisent quasi rien que des résineux. Vous pouvez le faire ici aussi. Il faudra juste veiller à laisser le bois sécher plus longtemps. Et savoir que sa puissance calorique est moindre, qu’il fera plus de crasse dans votre cheminée s’il n’est pas sec à 100% et qu’il faudra surveiller la montée en température rapide dans votre poêle. Maintenant, pour faire du petit bois capable de lancer le feu, pourquoi pas…"

Après, évidemment, la qualité du bois acheté dépendra principalement de son caractère sec ou pas (voire par ailleurs nos conseils). "À ce sujet, préférez les petites aux grosses bûches", termine notre spécialiste. "D’abord parce qu’elles sèchent plus vite. Ensuite parce que vous aurez beaucoup plus de puissance calorifique instantanée."

Jamais trop sec

©guruXOX - stock.adobe.com

Règle de base: plus votre bois de chauffage est humide, plus il encrassera votre installation et moins son rendement sera grand. Il est donc important de n’utiliser que du bois sec pour vous chauffer (au-delà de 20% de taux d’humidité, ce n’est pas bon).

Comment vérifier le taux d’humidité? Un petit appareil existe (humidimètre). Il est doté de deux petites pointes que vous enfoncez dans la bûche et le taux s’affiche. Pour un juste calcul, coupez la bûche en deux et testez les deux faces qui apparaissent. Faites le test sur plusieurs bûches du lot que vous vous apprêtez à acheter.

Comment stocker le bois? "Il faut le laisser le plus possible aux 4 vents, répond notre spécialiste. Une exposition sud-est est idéale. Laissez des interstices entre les bûches, que l’air circule un maximum. La première année, vous pouvez laisser le bois sans couverture, notamment le chêne. Le bois sera ainsi ‘lavé’ de son tanin, qui provoque du goudronnage de cheminée. Par après, protégez-le bien de la pluie (bâches, tôles ondulées...)."

Combien de temps? "Cela dépend de plusieurs facteurs, surtout de l’essence et de la grosseur des bûches. On va dire généralement deux ans, un peu moins pour le bouleau. Parfois plus pour le chêne (trois ans), le châtaignier, le sapin (quatre voire cinq ans)..."

On peut laisser sécher indéfiniment ? "Non, cela ne sert à rien. Le hêtre, par exemple, ne doit pas être gardé trop longtemps parce qu’il va prendre des vers."

Un dernier conseil? "Pensez à saigner vos bois, c’est-à-dire enlever une partie, voire toute l’écorce. Il séchera plus vite. Bien fendre les bûches également."