500gr de potiron de Hokkaido en cubes ; 1 oignon ciselé ; 2gousses d’ail écrasées ; 2cuil. à soupe de concentré de tomates ; 400gr de cubes de tomates ; 600mlde bouillon de poulet ; 1cuil. à caféde paprika ; 250grde haché mixte ; 1/2 oeuf battu ; 2 à 3cuil. à soupe de chapelure ; Quelques ficelles de spaghetti ; Huile d’olive ; Sel ; Poivre

Préparation

Faites revenir l’oignon avec l’ail écrasé dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajoutez les cubes de potiron et le concentré de tomates. Faites cuire 3 minutes en remuant, ajoutez les tomates pelées et faites cuire encore 2 minutes. Déglacez avec le bouillon. Assaisonnez de paprika, de sel et de poivre. Portez à ébullition et laissez mijoter 30 minutes à feu doux.

Incorporez l’œuf et la chapelure au haché. Salez et poivrez. Formez des boulettes de viande hachée, insérez 4 morceaux de spaghetti non cuits pour faire les pattes des araignées.

Mixez la soupe jusqu’à obtenir une consistance lisse. Faites cuire les boulettes de viande avec les morceaux de spaghetti dans la soupe pendant quelques minutes.