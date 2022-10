Du rouge, du jaune, de l’orange et du vert : les magnifiques couleurs de l’automne au Québec (photos)

Le clou du spectacle étant pour beaucoup les feuilles rouges de l’érable - symbole du drapeau canadien. L’automne est une saison faste pour les touristes en terme de fréquentation.

Ils sont nombreux, comme Dominique Poudrier, 42 ans, venu en famille "fêter l’automne". "La température, les couleurs, l’ambiance que ça donne... C’est quelque chose honnêtement que je n’échangerais pour rien au monde", sourit ce Québécois barbu aux joues rougies.

Mais les scientifiques s’inquiètent de l’influence des changements climatiques sur les arbres.

"Si on a des épisodes de sécheresse auxquels on ne s’attendait pas ou des gels hâtifs, on vient contrecarrer l’effet de la saison plus longue, parce que les arbres vont être stressés, ils vont perdre leurs feuilles plus tôt", explique Elise Bouchard, ingénieure forestière au Centre d’étude de la forêt.

Et, au-delà des variations de température, une récente étude publiée dans la revue Nature Climate Change a démontré que les événements climatiques extrêmes peuvent faire avancer la chute des feuilles.