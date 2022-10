Déguiser ses animaux, une tendance qui va à l’encontre de leur bien-être : notre dossier (vidéo)

C’est notamment le cas du compte "Mersha.theminipanther" qui suit les aventures d’une petite chatte noire vivant au Texas, aux États-Unis, et compte plus de 100 800 abonnés. À chaque journée sa nouvelle publication et son nouveau déguisement. Cheffe cuistot, sorcière, rappeuse, lapin, cow-boys, citrouille… le tout accompagné des #funny (drôle). Car c’est bien ça l’objectif. De quoi intéresser des marques qui capitalisent sur le taux d’engagement connu et reconnu de ces boules de poils adorables.

Respecter son animal

Mais même si ça paraît mignon au premier regard, ces déguisements sont une véritable source d’inconfort pour les félins, insiste Julie Willems, comportementaliste animalière (Animal Behaviour Center), à Jodoigne.

"Le chat est un animal qui est profondément libre. Ce n’est pas un animal dépendant de l’homme. Le déguiser va l’embêter très fortement." Il n’en retirera d’ailleurs aucune satisfaction, à l’inverse d’un chien qui pourrait prendre plaisir à voir son maître heureux – même si c’est aussi déconseillé. Le déguisement va par ailleurs entraver sa liberté de mouvement, sans compter le poids du déguisement, si faible soit-il, qui pèsera inévitablement sur le chat. "Les chats ne sont pas là pour nous faire rire, en faisant les pitres volontairement. Ils ne sont pas là pour ça. Ils nous apportent déjà beaucoup par leur compagnie, leur tendresse, leur affection, etc. Pour le reste, il faut les respecter en tant qu’êtres vivants."

