« Bliss Stories » : du podcast au spectacle

Je n’avais pas du tout envisagé de faire de la scène, non. C’est un truc qui est arrivé de manière assez impromptue. Je ne me décrirais pas comme quelqu’un d’introverti ou de timide mais je n’aime pas me donner en spectacle. Alors, quand on m’a proposé d’adapter mon podcast sur scène, je me suis d’abord recroquevillée sur moi-même. On m’a convaincue en me donnant carte blanche et en me proposant d’écrire la soirée à laquelle j’aurais rêvé d’assister.

Quel est le pitch du spectacle ?

Le spectacle ne s’adresse pas uniquement aux femmes enceintes, mais à toutes les femmes. Durant 2 heures, en présence d’intervenantes, on parle de nos combats, de nos émotions, du couple et, bien sûr aussi, de maternité.

Comment avez-vous choisi les intervenantes qui vous rejoignent sur scène ?

Je ne suis ni comédienne, ni comique donc, il était inconcevable pour moi de me lancer dans le stand up. Je ne m’imaginais pas monter ce spectacle seule car « Bliss Stories » est une communauté, un collectif, une armée. Mes invitées étaient, comme moi, vierges de la scène et on s’est dit que ce serait chouette d’avoir le trac ensemble, de se retrouver dans le même bateau. Je suis allée chercher des femmes que j’admire, qui portent des messages forts et que tout le monde devrait pouvoir rencontrer un jour.

Vous êtes maman de deux enfants. Qu’auriez-vous voulu savoir avant de tomber enceinte ?

À quel point l’arrivée d’un enfant est un chamboulement dans une vie, qu’il peut te faire découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, positives comme négatives, qu’il redistribue les cartes au sein d’une famille. Qu’on peut souffrir aussi, après un accouchement.

Après avoir recueilli autant de témoignages, y a-t-il encore des choses que vous ignorez sur la maternité ?

Oui ! Aucune une histoire ne se ressemble. Chaque femme arrive derrière mon micro avec son histoire, son émotion, son passé, son enfance, ses bagages. Chaque mois, je reçois entre 500 et 600 témoignages, preuve que les femmes ont encore des choses à nous raconter. On en apprend tous les jours. La maternité est un puits sans fond.

« Bliss Stories », le 22 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Infos et réservations: Fnac et ticketmaster. be.