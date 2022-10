On a testé le resto Storia Di Miceli à Saint-Georges-sur-Meuse

Chêne, fer forgé et brique

La Storia Di Miceli se raconte dans les vieux murs d’une ferme qui a été transformée, et même plutôt rebâtie. Un escalier grimpe tout droit à l’étage aménagé en une sorte de mezzanine, sous une imposante charpente apparente. Pas vraiment comme une église, mais presque.

Les luminaires qui tombent de haut ressemblent à des bougies fondues, dans des branchages tressés. Ici et là, des outils et des machines d’un autre temps rappellent le passé agricole des lieux: râtelier, hache-paille, pressoir, tonneaux… Pas vraiment façon brocante, mais pas loin. Et, en tout cas, une ambiance quasiment féerique, dans le chêne, le fer forgé et la brique.

Marie et Simon se sont attablés près de l’armoire à vins. Ils vont déguster une cuisine d’inspiration tout à fait italienne. Pour elle: des gambas sur un risotto cuit dans une bisque et enrichi de poutargue (voir ci-dessous). Pour lui: un carpaccio, tranché à la minute, avec un parmesan de 36 mois et une mayonnaise détendue à la sauce Worcestershire.

Pour elle comme pour lui: le carré de veau de lait apprêté en ballottine farcie de cèpes, roulée dans du lard de Colonnata et accompagnée d’une raviole de langue et moelle. Et avec ça, un Brunello di Montalcino, choisi dans un livre de cave aujourd’hui exclusivement italien mais qui est appelé à s’adjoindre bientôt quelques grandes appellations françaises.

Un talent de faussaire

Le dessert de Simon célèbre la pistache de Bronte en un jeu de textures et températures: travaillée comme un moelleux au chocolat blanc, caramélisée dans une glace, en poudre pour une tuile. Et Marie est bluffée par le talent de faussaire du chef qui a créé un citron d’Amalfi en trompe l’œil. Illusion parfaite sur l’assiette, découverte de la supercherie dans la cuillère et régal sur la langue…

Chaussée Verte, 55, Saint-Georges-sur-Meuse. Menus à 59, 69 et 79 €. Fermé le samedi midi, le dimanche et le lundi. 0494/475 132. www.storiadimiceli.com