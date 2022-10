Nos idées pour économiser de l’argent: des lunchs équilibrés et économiques

" La fraction de légumes est nettement réduite et les féculents souvent plus importants. Or, selon les recommandations de l’OMS, on devrait consommer 450 grammes de fruits et légumes par jour et même 600 grammes pour la Ligue contre le cancer. Autant dire que la salade et les quelques rondelles de tomates dans le sandwich sont loin d’être suffisantes, explique Marie-Aude Delmotte, diététicienne depuis 18 ans à Huy.

"D’autant plus que la baguette n’a pas toujours un bon indice glycémique, ce qui fait augmenter le taux d’insuline. De fait, vous serez calé moins longtemps." Trouver le bon ratio de légumes dans un lunch à emporter est donc compliqué. "Et si on choisit une salade dans le commerce, on monte très vite en prix."

Féculents, protéines et beaucoup de légumes

Pour réaliser son repas de midi maison et équilibré, il y a donc une règle à respecter: intégrer des féculents, des protéines et une belle portion de légumes. Privilégiez d’abord les tartines plutôt que la baguette. "C’est moins cher et on peut les conserver plus longtemps."

Côté protéine, on n’hésite pas à aller vers le végétal. "Les produits végétariens tout faits sont onéreux. Mais des aliments comme les légumineuses, par exemple, permettent d’équilibrer son budget très facilement", souligne la diététicienne. On favorise aussi les légumes de saison, forcément moins chers.

Pas le temps ?

Dans nos vies parfois surchargées, le temps peut parfois être notre meilleur ennemi. Alors ajouter la préparation de son lunch dans son planning peut devenir compliqué. Mais là aussi, il y a des astuces toutes simples à mettre en place.

"Il faut être stratégique et réfléchir à comment s’organiser pour la préparation de ses repas. On peut, par exemple, prendre l’habitude de cuisiner deux repas en même temps. Si vous cuisinez des pâtes par exemple, on peut tout à fait faire cuire des pommes de terre à côté."

On peut aussi utiliser la technique du batch cooking qui consiste à préparer tous les repas de la semaine en une seule fois. "Rien n’empêche de le faire pour son lunch de midi. L’astuce, c’est de ne pas trop varier en garniture sur la semaine. On peut, par exemple, cuisiner des carottes et les utiliser dans plusieurs repas. Et la semaine suivante, on varie et on prépare autre chose."

Préparer son lunch maison, c’est donc simple et économique. "Et un repas bien tenu au frigo peut se conserver jusqu’à trois jours", souligne Marie-Aude Delmotte.

6 idées de lunch économique

1. Les œufs

Les œufs sont une super source de protéines. Ils ont aussi un autre avantage: ils ne sont pas chers. Et on peut les décliner de multiples façons. Pour son lunch, on peut les préparer simplement durs. C’est simple et très facile à emporter. On peut aussi les cuisiner en omelette. "Ca se prépare sans problème à l’avance, du moment qu’on la conserve réfrigérée", précise Marie-Aude Delmotte.

2. Le chou rouge

Le chou rouge, on le consomme en cru ou en cuit. On peut en faire des salades ou bien les cuisiner au vinaigre pour en faire une sorte de choucroute. L’autre atout du chou rouge, c’est que c’est un gros légume. "On peut donc faire plusieurs recettes avec un seul chou. C’est aussi le cas du potimarron par exemple, du chou blanc ou du céleri-rave. Ce sont des légumes très économiques."

3. Les carottes

"C’est le légume le moins cher en toute saison ", souligne la diététicienne. La carotte a non seulement de nombreux bienfaits mais elle se décline aussi de nombreuses manières. On peut les consommer crues en carottes râpées. Mais aussi cuites, en soupe, en potée ou en purée par exemple. "On a souvent tendance à penser en premier à la salade, aux concombres et aux tomates pour accompagner ses plats. La carotte fait partie des légumes auxquels on pense moins alors qu’elle est très économique."

4. Les pois chiches

Les pois chiches représentent également un très bon apport en protéines. Pour les cuisiner rien de plus simple ! Il suffit d’ouvrir son bocal de pois chiches et on en fait ensuite ce que l’on veut. On peut les agrémenter avec différents aliments pour en faire une salade. On peut aussi les faire revenir à la poêle avec un peu d’oignon et de la sauce soja par exemple. En les mixant, vous obtiendrez aussi un houmous à étaler sur vos tartines.

5. Les pâtes

Les pâtes, c’est forcément un classique du lunch. Rapides à cuire, on les déguste ensuite chaudes ou froides. "Ce qui peut être sympa en hiver car on a souvent envie d’un repas chaud." Une autre idée de repas de midi sympa et complet, c’est d’intégrer des pâtes à une soupe. "On y met aussi de gros légumes, quelques morceaux de viande ou des légumineuses. Et on a, de cette façon, un repas ravigotant."

6. Les wraps

Les wraps, c’est la bonne idée pour un lunch maison simple à préparer. "On peut, en plus, y intégrer une bonne portion de légumes très facilement." Et des recettes de wraps, on en trouve des tonnes. On peut y mettre tout ce dont on a envie. Par exemple ? De l’omelette, des carottes râpées et un peu de salade. "On peut aussi y intégrer un reste de légumes cuits si on en a." Et pour y ajouter un peu de gourmandise, une sauce au yaourt et aux fines herbes ou un houmous maison.