Nos idées pour économiser de l’argent: des produits de beauté bon marché

Heureusement, de plus en plus de marques, sensibilisées à la crise financière ainsi qu’à leur impact écologique, proposent des alternatives plus économiques et plus éco-responsables. Emanuele Estelle, qui tient l’institut Stellina, à Wavre, en Brabant wallon, s’engage, par exemple, à proposer à sa clientèle des produits de beauté qui fonctionnent sous forme de recharge.

"La cliente, nous explique-t-elle, achète une seule fois le produit et se procure ensuite des recharges à moindre coût qu’elle peut insérer dans le contenant d’origine." L’esthéticienne de 35 ans ajoute que bon nombre de cosmétiques peuvent être troqués contre des ingrédients naturels qui, si on les utilise dans la durée, offriront les mêmes résultats que des crèmes et sérum hors de prix.

"Le miel, dit-elle, est connu pour ses propriétés hydratantes. Vous pouvez en appliquer sur le visage et le corps. Le miel est également très efficace contre les callosités sur les pieds. Pour un effet optimal, il faut, une fois le miel appliqué, envelopper le pied dans une chaussette ou un gant et laisser poser."

Fabrication maison

Pas besoin d’être une experte non plus pour fabriquer un gommage maison. "Mélangez du sucre ou du gros sel avec de l’huile d’olive, de colza, de coco et le tour est joué", précise encore Emanuele Estelle. L’action mécanique du sucre ou du sel sur la peau va permettre d’éliminer les cellules mortes et d’accélérer le processus de renouvellement cellulaire tandis que l’huile va venir hydrater l’épiderme qui aura été légèrement agressé par ce mouvement de frottement.

Au rayon des huiles domestiques, l’huile de ricin présente aussi d’incroyables vertus. "Elle permet de redensifier le poil. On peut l’utiliser en guise de sérum pour favoriser la pousse des cils et des sourcils. Si vous en appliquez quotidiennement, matin et soir, vous obtiendrez des résultats après 3 ou 4 mois." Enfin, pour faire diminuer votre facture d’électricité, préconisez l’eau froide à l’eau chaude. "Une douche froide est excellente pour la circulation sanguine, l’élasticité et la tonicité de la peau." Les frileux peuvent commencer par de l’eau tiède.

Nos 6 conseils beauté bon marché

1.Réutiliser le mascara

Votre mascara est sec et laisse de vilains paquets sur vos cils ? Avant de le jeter à la poubelle, tentez de le réhydrater. Fermez le tube hermétiquement et placez-le dans une casserole d’eau bouillante pendant cinq minutes. Si après avoir utilisé cette technique, vous ne constatez aucune amélioration, ajoutez un peu d’huile d’olive – ou autre – dans le tube et agitez bien avant de le réutiliser. Il est également possible de nettoyer votre brosse avec de l’eau micellaire et/ou un shampoing neutre.

2.Adieu sèche-cheveux

Plutôt que de faire grimper votre compteur électrique à chaque fois que vous vous faites un brushing, enveloppez vos cheveux dans un t-shirt en coton au sortir de la douche. Le coton va absorber toute l’humidité de vos cheveux qui sécheront ensuite plus rapidement à l’air libre. En plus d’être tout bon pour le portefeuille, cette technique présente aussi des avantages pour vos cheveux qui, s’ils ne sont pas agressés par la chaleur, retrouveront leur brillance.

3.Contour des yeux

La peau du contour de l’œil est particulièrement fragile. C’est pourquoi, afin de l’hydrater et d’empêcher l’apparition de ridules, on emploie une crème ou un sérum spécialement conçus pour cette zone du visage. Or, pour décongestionner les poches sous vos yeux, il vous suffit de placer une cuillère à café au congélateur. "Attention, précise Emanuele Estelle, esthéticienne, à ne pas la placer directement au contact de votre peau au sortir du surgélateur, vous risqueriez de vous brûler."

4.Shampoing maison

Espacer les shampoings permet d’épargner les cheveux… mais aussi sa facture d’eau chaude. Si vos racines ont tendance à être grasses, vous pouvez fabriquer vous-même du shampoing sec en appliquant une à deux cuillères à café de farine de pois chiche, de poudre d’argile ou de fécule de maïs sur votre cuir chevelu. Laissez poser 15 minutes, puis rincer et le tour est joué. Pensez aussi à vous peigner les cheveux régulièrement durant la journée afin de mieux répartir le sébum sur l’ensemble de votre chevelure.

5.Vider ses tubes

Combien de tubes de crème n’ont pas été jetés aux ordures alors qu’ils contenaient encore un peu de leur précieux élixir, faute de pouvoir extraire correctement les dernières gouttes du contenant ? La marque UpCircle propose désormais à la vente un "Tube Squeezer", soit un gadget révolutionnaire, sous forme de presse-tube ou de rouleau, qui permet de récupérer l’entièreté du tube et retarde ainsi l’achat du prochain. Coût de l’investissement ? 3,99€.

6.Réparer son rouge à lèvres

À force de l’utiliser à outrance, votre rouge à lèvres a fini par se briser en deux ? Pas de panique: vous n’êtes pas obligée de faire flamber votre carte de banque pour vous en offrir un nouveau. Pour le réparer, il vous suffit de chauffer les extrémités des deux bouts cassés avec un briquet jusqu’à ce qu’elles commencent à fondre légèrement. Pressez-les l’une contre l’autre et chauffez à nouveau jusqu’à ce qu’elles ne fassent plus qu’une. Si nécessaire, lissez-le contour à l’aide d’un coton-tige.