Museum Night Fever, les femmes Rotschild et leur patrimoine, reconstitution historique avec des Playmobil : nos incontournables du week-end

La Museum Night Fever est de retour ce samedi. Avec 34 musées à travers Bruxelles, il s’agit de la plus large édition jamais organisée. Durant cette nocturne, les musées bruxellois font plus qu’ouvrir, ils font aussi la fête avec un programme carte blanche créé par de jeunes artistes toutes disciplines confondues. Au menu ? Des concerts, des performances, des installations artistiques, des visites déjantées et bien sûr des expos. Cette 15 édition fait la part belle aux artistes de la communauté LGBTQIA+, afin "de donner une place de choix à leurs talents et messages, encore sous-représentés dans la programmation usuelle des musées", comme l’a précisé l’organisation. Leurs créations sont visibles, entre autres, au musée de l’Armée, à la Cinematek ou encore à Train World.

Parmi les musées participants: le Musée de Sciences Naturelles, le Design Museum, la Maison du Roi, le Musée Belvue, le Parlamentarium, le Wiels, le Musée du Costume et de la Dentelle, et bien d’autres...

www.museumnightfever.be

2. Nuit des Châteaux - Château de Beloeil, de Houtain-le-Val et de Seneffe, le 22 octobre

À celles et ceux qui se sont déjà rêvés châtelain(e)s, parcourant les couloirs d’une grande demeure à la nuit tombée, cette soirée est la vôtre! À l’occasion de la Nuit européenne des Châteaux, de nombreux domaines ouvrent leurs portes. En Wallonie, trois châteaux se révèlent en nocturne. Dans les couloirs du château de Beloeil, les visiteurs vont tomber nez à nez avec les anciens habitants du château, membres de la famille de Ligne dont les portraits décorent les murs. En pleine rénovation, le château de Houtain-le-Val ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs venant déambuler dans le parc et les salons, coupe de champagne à la main comme la noblesse de l’époque. Et au château de Seneffe, une visite guidée promet de découvrir tous les recoins de ce vaste et riche lieu. La visite est suivie d’une dégustation à la découverte des us et coutumes alimentaires du XVIIIe siècle.

Réservation: www.nuitdeschateaux.com

3. Lanterna Magica - Domaine du château de La Hulpe, du 21 octobre au 11 décembre

Balade-spectacle tout en lumière, Lanterna Magica entraîne ses visiteurs sur un parcours féerique, à la nuit tombée. Ponctuée de créatures de la forêt enchantée, d’œuvres d’art, de feux follets…, la balade à la lueur des lanternes dévoile poétiquement l’un des plus beaux domaines du Brabant wallon.

Réservation: lanternamagica.be

4. Napoléon et Playmobil - Ligny 1815 Museum, du 15 octobre au 6 novembre

Playmobil, en avant l’Histoire! Divisée en neuf reconstitutions miniatures, la nouvelle exposition du musée Ligny 1815 présente l’histoire napoléonienne mais également d’autres épisodes. Mis en scènes par un collectionneur privé, les figurines et des milliers d’accessoires invitent à un voyage dans le temps, pour petits et grands. L’accès à l’exposition donne l’occasion de découvrir le musée.

www.ligny1815.be

5. Vie souterraine - Grotte de Comblain, du 22 octobre au 6 novembre

La visite thématique de la Grotte de Comblain "Chuuut... on dort!" parcourt la vie souterraine à l’approche de l’hiver, en particulier celle des chauves-souris, qui viennent s’abriter dans la grotte. Mimes, jeux, illustrations, mises en scène y sont au rendez-vous pour dévoiler le monde des chiroptères de manière originale.

www.grottedecomblain.be

6. Halloween au Sparkoh! - Frameries, Sparkoh!, du 22 octobre au 6 novembre

Laboratoire de zombies, carte d’identité de monstres, trésors cachés, squelettes animés, bruit, fumée: pour ces congés d’automne, la programmation du Sparkoh! renverse le cerveau de ses visiteurs, petits et grands. Durant deux semaines, Halloween vient ainsi hanter le musée scientifique, qui ouvre la chasse aux monstres au travers d’expériences frissonnantes!

sparkoh.be

7. Les femmes Rotschild - Liège, La Boverie, du 21 octobre 2022 au 26 février 2023

En partenariat avec le Louvre, La Boverie présente "Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception". Une plongée dans le cercle intime de neuf femmes de la célèbre famille. Elles ont été collectionneuses, bâtisseuses, mécènes. L’expo présente une sélection de 350 œuvres de Delacroix, Cézanne ou encore Claudel et Rodin...

www.laboverie.com