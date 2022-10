Les étapes de la recette:

1. Coupez le porc en tout petits morceaux. Lavez le céleri et pelez la carotte ainsi que l’oignon. Ciselez finement le tout.

2. Mettez à chauffer un fond d’huile d’olive dans une cocotte puis faites-y revenir l’oignon, la carotte et le céleri avec le romarin et le laurier. Faire colorer quelques minutes puis ajoutez la viande et faites-la revenir à feu vif pendant 2 minutes. Une fois que la viande est bien colorée, baissez le feu et ajoutez le vin blanc. Laissez évaporer.

3. Ajoutez le demi-verre d’eau (ou de bouillon), une pincée de sel et une de piment. Couvrez et laissez cuire pour au minimum 40 minutes. Surveillez régulièrement et ajoutez un peu d’eau dès que la préparation s’assèche trop.

4. Lorsque la sauce arrive vers la fin de la cuisson, faites cuire les pâtes dans un grand volume d’eau salée. Une fois les pâtes cuites al dente, égouttez-les puis ajoutez-les à la sauce où elles vont poursuivre leur cuisson. Mélangez bien avant de servir avec un peu de parmesan râpé.

