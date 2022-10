Nos idées pour économiser de l’argent: de la récup, pour faire du sport aussi

"J’avais fini mes études au Conservatoire et je voulais lancer mon business, nous explique-t-elle. Grand-maman était une source d’inspiration et maman, grande sportive, a été là pour m’amener dans ce domaine. Moi-même, je suis personnellement pour ce type d’achat. Vous me verrez rarement acheter un vêtement neuf pour moi-même et mes trois enfants. Même chose pour pas mal de choses dans la maison."

Le prix du neuf divisé par trois, avec un petit ajustement

Pour l’heure, elle s’est spécialisée dans une petite dizaine de sports, comme le tennis, la randonnée, le golf, le ski, la course à pied ou encore la gymnastique. "Nous avons un stock impressionnant, des centaines et des centaines d’objets, explique-t-elle. Le turn-over fonctionne très bien. Il y a un renouvellement constant…"

Concrètement, une personne vient d’abord chez elle déposer des articles à vendre. "Voici comment je procède dès ce moment: je divise le prix du neuf par trois, puis suivant l’état, je descends ou je monte un peu, reprend notre interlocutrice. Ensuite, je mets en rayon, après avoir encodé tous les renseignements dont j’ai besoin. Parfois, pour de belles pièces, j’envoie sur notre site de vente. Ce qui est attirant chez nous ? Nous avons souvent des choses techniques haut de gamme que l’on revend à des prix d’entrée de gamme chez Décathlon… Pour rémunérer ce service, nous prenons +/– 40% sur le prix de la vente. "

Le Covid et la crise financière sont passés par là

Est-ce qu’il y a du monde ? "Oui, répond-elle. Pour déposer comme pour acheter. Pour les vendeurs, cela va plus vite que de mettre les articles en vente sur Marketplace ou Vinted. Et pour les acheteurs, ils viennent faire de belles économies. Avec le Covid, nous avons bénéficié de la fermeture de grandes surfaces et aussi du fait que les gens craignaient de se déplacer en ville. Beaucoup de gens se sont mis à la marche et sont venus s’équiper chez nous. On sent aussi l’effet indéniable de la crise actuelle. Les gens veulent faire des économies, doivent faire des économies. On répond à leur attente…"

6 astuces pour réduire ses coûts

1.L’opération « Seconde vie »

En janvier 2021, la chaîne de magasins Décathlon lançait son opération "Seconde vie". Double avantage pour les clients: revendre leurs objets et vêtements sportifs dont ils n’avaient plus l’usage et/ou acheter à des prix très intéressants. Modus operandi: vous vous rendez avec vos articles dans un magasin, un vendeur estime le prix de ceux-ci et vous paie en bons d’achat valables deux ans. Ces objets sont ensuite contrôlés, réparés et reconditionnés avant d’être remis en vente.

2.Profiter du vélo fiscal

Certains l’ignorent mais se rendre sur son lieu de travail à vélo peut rapporter de l’argent. D’abord parce que cela permet peut-être de se passer d’une voiture dans le ménage. Ensuite parce qu’il existe deux possibilités de gains intéressants. Certains employeurs sont en effet prêts à vous verser 0,24 euro par kilomètre à vélo (exonéré d’impôt). Vient enfin la possibilité qui vous est offerte de compter ces kilomètres dans vos frais réels lors de votre déclaration d’impôt.

3.Jouer les McGyver

Si l’on est cycliste, il est possible d’éviter un maximum de frais d’entretien et de réparations du vélo. Surtout en ce qui concerne le VTT, sujet à plus de casse que son homologue de la route. Première règle: un vélo régulièrement entretenu limite le passage obligé par l’achat de nouvelles pièces. Ensuite, réparer soi-même permet des économies. Pour apprendre à le faire, énormément de tutoriels existent sur le web (YouTube entre autres). Quelques mots-clés et c’est parti.

4.Se mettre au jogging

La course à pied est le sport peu cher par excellence. Une paire de joggings, un short et un t-shirt suffisent. Maintenant, pratiquer sans un minimum de connaissances peut être néfaste. Accumuler les séances et les kilomètres peut amener à la lassitude, voire à la blessure. Pourquoi ne pas rejoindre pour vos premières foulées un groupe, style "Je cours pour ma forme" ? 40 euros pour 6 mois (20 pour certains) et vous bénéficierez de conseils et, surtout, vous ne serez jamais seuls.

5.Les chaînes YouTube

Lors de la période Covid, pas mal de chaînes YoutTube "fitness" ont bénéficié de larges coups de projecteurs. Des chaînes comme "Yoga with Adriene", "Chloé Ting" ou encore "Lucile Woodward" ont aujourd’hui des millions de fans. Il est donc très facile, chez soi, de trouver des vidéos gratuites où vous pouvez suivre des séquences d’exercices à faire. Petit bémol: la correction du geste ne sera pas au rendez-vous, contrairement à ce que l’on trouve dans les salles.

6.S’entraîner chez soi

Se doter d’un coin "fitness" à la maison, histoire d’économiser sur l’abonnement à la salle et sur les déplacements vers celle-ci, la solution ? Oui et non. Oui si vous parvenez à trouver un peu de matériel pas cher (vélo d’appartement, banc de musculation plus quelques ustensiles) et que vous avez un minimum de place. Non parce que vous vous coupez de l’effet de groupe et, surtout, des conseils en "live" des moniteurs. Maintenant, de temps en temps, pourquoi pas…