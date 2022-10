Les autotests Covid prennent le pas sur les tests PCR – Le prix des crémations va s’envoler – 5 conseils pour sécuriser votre smartphone – Alerte contre les logiciels de traque

Nos 50 idées pour faire des économiesFlambée des prix de l’énergie, diminution drastique du pouvoir d’achat, des mesures prises par nos gouvernements pour soulager nos portefeuilles qui ne suffiront pas… Voilà bientôt neuf mois que l’on vit dans l’incertitude, sans voir le bout d’un tunnel qui ne cesse de s’allonger. Si nous ne savons pas encore vraiment à quelle sauce nous allons être mangés, tous les indicateurs montrent que la crise s’installe pour du long, que nous nous apprêtons, dixit notre Premier ministre, à vivre " entre cinq à dix hivers difficiles. " Un aveu d’impuissance car si personne ne sait dire quand la spirale s’arrêtera, tout le monde peut prédire que plus rien ne sera plus comme avant. D’où l’idée de vous proposer un dossier " 50 idées pour faire des économies " en demandant à nos journalistes de sélectionner des idées très concrètes, selon leurs spécialités, à intégrer progressivement dans notre vie pour nous permettre de moins dépenser, sans trop nous priver. De faire des choix malins et écoresponsables, car même si la crise énergétique éclipse quelque peu la crise climatique, cette dernière doit aussi être prise en compte dans nos choix au quotidien. Pour réaliser ce dossier, nous avons rencontré des personnes inspirantes, inventives pour nous aider à sortir de la grisaille ambiante, comme ce garagiste qui invite désormais ses clients à s’occuper eux-mêmes (ou presque) de l’entretien de leur voiture. Attention: il ne s’agit pas d’un guide de survie en temps de guerre ! Nous n’en sommes heureusement pas là ! Mais bien d’un recueil de bonnes pratiques, faciles à intégrer dans la vie de tous les jours, pour réduire les dépenses tout en faisant un petit geste malin pour la planète. Notre dossier sera alimenté de nouvelles idées chaque jour de la semaine prochaine. Pour le lire, c’est ici

Plan hiver Covid: les autotests prennent le pas sur les tests PCR

Quand et où porter le masque, comment se tester en cas de symptômes ? On vous détaille les mesures de protection et les recommandations du plan hiver Covid 2022-2023.

« Le prix des crémations va s’envoler »: l’inquiétude en raison de la flambée des prix de l’énergie

Hausse du prix de l’énergie: les crémations, qui utilisent du gaz, risquent de coûter beaucoup plus cher aux familles, et cela dès janvier 2023. Le prix des cercueils a, lui, déjà augmenté de 20%.

Un dictionnaire innovant bilingue français-langue des signes développé par l’UNamur (vidéo)

L’université de Namur a développé un dictionnaire bilingue langue des signes-français, fruit du travail de chercheurs en linguistique et informatique. Cet outil qui utilise l’intelligence artificielle n’existe nulle part ailleurs dans le monde.

5 conseils pour sécuriser votre smartphone et limiter les risques de piratage

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) lance une campagne de sensibilisation sur le thème " sécuriser son smartphone ". Avec quelques conseils utiles.

En Belgique, le phénomène prend de l’ampleur: alerte contre les logiciels de traque

Dans certains cas, le harceleur peut même envoyer des SMS au nom de la victime… L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a lancé une mise en garde ce vendredi 14 octobre 2022 contre le recours en augmentation aux logiciels de traque.

Que faire avec les feuilles mortes du jardin ? La réponse de notre spécialiste

Monsieur et Madame Grégoire Brachet de Tournai ont acheté un grand terrain au printemps. Leur jardin est agrémenté de beaucoup d’arbres ce qui veut dire beaucoup de feuilles mortes en prévision ! À lire ici

Lisogne (Dinant): Quinze familles abonnées aux légumes de Philippe Gilbert (diapo)

À près de 60 ans, Philippe Gilbert (l’autre) change de vie. Après une carrière dans l’informatique, il se lance comme maraîcher. Il exploite les terres du château de Lisogne (Dinant), où il développe une formule d’achat bien particulière.

Salon 60 ans et + à Hélécine: « À 60 ans, la vie ne fait que commencer »

Avec parfois 22% de plus de 60 ans dans sa population, les communes de l’Est du Brabant wallon ont proposé une journée d’information ciblée: le Salon 60 ans et +.

Une maison atypique à Werbormont en conteneurs maritimes (photos)

Une maison en conteneurs maritimes sort de terre à Werbomont. Une " vitrine " pour le bureau d’architecte Arthesia d’Aywaille et la société Galan Group de Waremme, tous les deux spécialisés dans ce type de construction innovante. La maison-conteneur est esthétique, écologique et économique.