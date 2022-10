Le guide pour ne plus jamais manger de viande avariée

La plupart du temps, on peut franchement se fier à son instinct: si on sent qu’on n’a pas envie de manger ce morceau de viande qui a atteint la date limite et peut être encore bonne, écoutez-vous et débarrassez-vous en. Vous serez plus attentifs aux dates la prochaine fois ! On n’est jamais trop prudent à ce sujet car manger de la viande avariée peut provoquer, dans le moindre des cas des crampes abdominales, des diarrhées, des nausées mais aussi des méningites ou des chocs toxiques graves.