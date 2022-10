Que faire avec les feuilles mortes du jardin ? La réponse de notre spécialiste

En faire du terreau ?

La qualité du terreau obtenu dépendra des particularités des feuilles utilisées. Les feuilles des arbres à croissance rapide (peupliers, marronniers, érables,…) donneront un très bon terreau mais dont les qualités ne sont pas durables dans le temps. Les arbres fruitiers produisent un terreau qualifié de "gras", terreau que n’apprécient pas du tout les plantes aux racines fragiles mais qui, par contre, est très utile pour améliorer les terres pauvres en humus.

Les terreaux à base de feuilles de chênes, de charmes ou encore de châtaigniers se forment très lentement (souvent plus de 2 ans) et sont particulièrement riches en tanin (le tanin est une substance contenue dans plusieurs organes végétaux, substance qui annihile la croissance de certaines plantes). La mise sur le compost des feuilles de noyer doit être oubliée étant donné que les feuilles de noyer contiennent de la juglone, une substance "herbicide".

Les feuilles malades des rosiers et des fruitiers ne doivent pas être utilisées comme couverture de sol car elles risqueraient de contaminer très rapidement vos plantations dès le retour des beaux jours.

Et les aiguilles de conifères ?

Ce compost bien particulier exige au minimum deux années de "mise en forme" dans un endroit humide et surtout ombragé mais par la suite on obtient un excellent terreau aux effets durables. Ce terreau est de plus très léger, riche en silice. On peut l’utiliser notamment pour fertiliser les zones du jardin réservées aux fraisiers.

Si vous avez dans votre jardin des plantations de rhododendrons, étalez une couche de 10-15 centimètres de terreau au pied de vos arbustes et vous observerez après quelques mois une nette amélioration de l’état de santé de ces plantes avides de nourriture et dont l’enracinement est très superficiel. Cette simple et efficace opération peut se répéter chaque année sans le moindre problème.

