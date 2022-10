Nos idées pour économiser de l’argent: de la déco bon marché dans la maison

Respirer, se sentir bien dans son habitation n’est pas une question de tendance mais d’ambiance. "Un détail peut tout changer. Au-delà de voir: sentir, ressentir, toucher, être touché, sans savoir se l’expliquer ou comment se sentir bien chez soi." Voici la philosophie de Dominique Destray, créatrice d’ambiance, à Namur. Depuis un an, elle a lancé "Détail", ou l’importance est de créer un chez soi où on se sent bien. Le ressenti occupe une place de choix: beau c’est bien, bon c’est mieux.

Regarder son intérieur d’un nouvel œil

"Notre lieu de vie a un impact sur notre comportement, notre moral et notre mental ; sur ce qu’on sent et ressent. Il fait partie de notre intime. A notre époque, qui est loin d’être facile, je pense que si on peut retrouver du réconfort en rentrant chez soi: le pari est gagné ! Selon moi, le côté bien-être a bien plus d’importance que le visuel et le tape-à-l’œil. Il est donc primordial d’amener dans son habitation une ambiance dans laquelle on se sent bien."

Pour cela, pas besoin de partir d’une page blanche, dit-elle. Elle propose à ses clients de regarder leur habitation sous un nouvel angle, pour aussi trouver les petites solutions qui permettront de créer une ambiance sereine, qui leur convient. "On n’est pas toujours obligé de tout changer pour que la maison soit agréable, avec un petit détail on peut tout changer, souligne-t-elle. Peu importe ce que l’on a devant nous ou autour de nous, il y a souvent, si l’on observe différemment, quelque chose de beau." À vous de le mettre en avant.

Comment ça fonctionne ? Commencez par faire le point sur ce qui vous plaît ou non chez vous, avant de vouloir tout changer. Envie d’ajouter de la couleur à votre intérieur ? Tapisser un mur peut déjà faire toute la différence ; tout comme changer les housses de vos coussins de divan. Voici quelques astuces qui permettent de transformer son intérieur, sans nécessairement passer par la case magasin. De quoi faire plaisir à votre portefeuille mais aussi à la planète.

Plus d’infos ? Contactez-la via destrayd@gmail.com ou 0471 92 54 17. Facebook: Détail

5 astuces de pro

1. Regarder chez soi

"On est parfois bien plus riche qu’on ne le pense." Avant de filer au magasin, commencez par faire le tri chez vous. Allez jeter un coup d’œil dans votre grenier ou à la cave, vous y trouverez peut-être un meuble ou un vase auquel vous pourriez donner une seconde vie, grâce à un coup de pinceau ou un nouveau garnissage. Certains objets se suffisent aussi à eux-mêmes. "Un beau livre posé sur une table est à lui seul un bel objet de déco."

2. Déplacer ses meubles

En déco, tout est question d’équilibre. Il suffit parfois de repositionner vos meubles dans l’espace pour créer une ambiance apaisante, qui vous ressemble. "Le salon peut devenir la salle à manger, les meubles peuvent changer de place, une table basse devant le divan qui gène la circulation peut laisser place à un bout de canapé, on peut rajouter ou enlever un tapis." De quoi donner un coup de neuf à votre intérieur, sans dépenser des fortunes (voire rien du tout).

3. Réparer au lieu de jeter

Votre vase préféré est tombé par terre ? Votre carrelage est fissuré ? Est-ce qu’il est vraiment nécessaire de le jeter ou de le remplacer ? Non. Connaissez-vous le Kintsugi ? Cet art japonais consiste à réparer les objets et à les sublimer avec de la poudre d’or. "La technique vise à souligner les fissures en les rendant esthétiques, au lieu de les masquer", explique Dominique Destray, qui organise des ateliers d’initiation au Kintsugi. Et le résultat est sublime. On aurait presque envie de laisser tomber une tasse par terre volontairement.

4. Utiliser ses cinq sens

Quand on tombe sous le charme d’un lieu, c’est aussi de l’atmosphère qu’il dégage. Rien d’étonnant qu’en home staging, on conseille de mettre une fournée de cookies au four lors des visites. Alors, pour retomber amoureux de votre habitation, faites appel à vos cinq sens. "Éveillez vos sens, allumez une bougie parfumée, disposez un tissu qui vous plaît au toucher." Les fleurs et les plantes peuvent aussi changer l’atmosphère des lieux et apportent à elles seules une bonne dose de bien-être.

5. Oxygéner les lieux

Pour bien se sentir chez soi, tout en faisant des économies, désencombrer son habitation est aussi une solution. Certains objets nous rappellent de mauvais souvenirs, d’autres sont des ramasse-poussière qui nous ennuient plus qu’autre chose. Séparez-vous du superflu pour mieux profiter des pièces qui vous plaisent vraiment. "Ça ne veut pas dire ‘“jeter”, on peut les enlever et les ranger, pour les ressortir plus tard. Mais il faut se demander si ces objets sont toujours utiles et nous plaisent toujours. Au-delà de voir, il faut sentir, ressentir, toucher et être touché."