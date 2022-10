Nos idées pour économiser de l’argent: chauffage et isolation

Enfin, il est depuis deux ans occupé à la rénovation d’une maison d’Art moderne datant de 1958 pour en faire sa future maison familiale. Toutes des trajectoires de vie qui, en plus d’une conscience aiguë des enjeux "changement climatique" actuels, en font quelqu’un de très pointu sur tout ce qui touche aux économies "faciles" à faire dans son habitation.

« Bien penser à la régulation de son installation de chauffage »

"La consommation dépend surtout de l’installation en place et du comportement des habitants", fait-il tout d’abord remarquer. "Je conseille toujours de bien faire entretenir sa chaudière et, surtout, de parler avec son chauffagiste sur la façon dont on peut optimiser la régulation de l’installation en définissant des plages horaires plus adéquates, avec un thermostat par exemple. On peut également mieux isoler la chaudière et un maximum de tuyaux transportant l’eau chaude. Il n’est pas rare d’avoir chaud dans la pièce de la cave où se trouve cet appareillage, ce qui n’est pas vraiment le but recherché."

L’idée de base de ce premier geste, comme de tous ceux qui seront posés, est de conserver chez soi un confort de base tout en baissant la consommation. D’où l’obligation de bien réfléchir à ce que l’on appelle la température de consigne, à savoir la température à atteindre chez soi avant que la chaudière ne se mette en mode pause. "Pour vous donner une idée plus précise de l’importance de ce geste, un degré de trop, c’est généralement 8% de surconsommation, insiste Nicolas Csik. Très souvent, lorsque j’arrive chez des gens, je suis surpris par la température élevée à l’intérieur des pièces. De l’ordre de 2 à 3 degrés en plus d’une température adaptée, parfois davantage…"

Garder la chaleur chez soi pour diminuer l’inconfort

Par après, il faut également réfléchir aux volumes de la maison et à leur utilisation. Certaines pièces sont peu utilisées, au contraire de ce qu’il est convenu d’appeler les pièces de vie.

Pourquoi les chauffer inutilement en permanence ? "Cela semble basique dit comme cela, mais faites vous-même le test en passant en revue tous les coins de votre maison: vous serez étonnés…", insiste notre interlocuteur.

De terminer enfin sur la notion primordiale de l’isolation. "Tout ce qui permet de garder chez soi la chaleur va permettre de diminuer la sensation d’inconfort, martèle le spécialiste. D’où une diminution des coûts. Mais là, pour bien cibler les fuites et les endroits à surveiller, un audit (*) est peut-être LE premier geste à avoir".

(*) Tous les renseignements sont disponibles sur https ://energie. wallonie. be

5 gestes qui comptent

1. L’eau

Petite incise au sujet de l’usage de l’eau. Le prix de l’énergie nécessaire à son traitement et sa possible raréfaction vont envoyer son coût de plus en plus haut ces prochaines années. Apprenez à l’économiser dès maintenant. Une douche de 2 minutes maximum avec un pommeau économe est par exemple un pas dans la bonne direction.

2. Les châssis

Les châssis de fenêtres sont des sources de déperdition de chaleur. Tous les châssis travaillent, du coup les bons ajustements du début se perdent et cela crée des interstices par lesquels l’air chaud sort et l’air froid entre. Il y a des vis de réglage qui permettent de résoudre le problème. Par ailleurs, de lourdes tentures devant les vitres sont à conseiller.

3. Le grenier

Lorsque votre grenier est utilisé pour entreposer des choses, voire qu’il ne sert à rien du tout, pensez à isoler son sol. C’est en effet par le toit que la plus grande partie de la chaleur s’enfuit. Vous pouvez isoler ce toit, mais ce sera plus coûteux (car plus de surface) et plus difficile que de placer une isolation au plancher des combles ou du grenier qu’il surplombe.

4. Les réflecteurs

Placer des panneaux réflecteurs de chaleur derrière chaque radiateur (dans lesquels circulent de l’eau) renvoie la chaleur à l’intérieur des pièces plutôt qu’à l’extérieur de l’habitat. On estime le gain de combustible utilisé entre 5 et 10% sur l’année. Vous pouvez fabriquer vous-même ces réflecteurs en recouvrant un panneau isolant rigide d’une feuille d’aluminium. Ou aller vers un modèle standard dans le commerce.

5. Les tuyaux

Entourer dès la sortie de la chaudière chaque tuyau transportant de l’eau chaude (calorifugeage) avec une matière isolante (polystyrène, de la mousse phénolique, de la laine de verre…) est également un moyen simple et pas cher d’éviter un maximum de déperdition. Le boiler (réservoir d’eau chaude) mérite également votre attention.