Les 10 villes où l’on mange le mieux au monde, dont 5 Européennes!

Un top établi grâce aux avis et aux données partagées par les utilisateurs du site de conseils touristiques, qui sont nombreux, il faut le dire à venir des pays asiatiques et américains. Cinq villes européennes sont dans ce top. Pas de Bruxelles à l’horizon. Et pourtant, selon Yotam Ottolenghi, l’un des chefs les plus reconnus dans le monde entier, "Il n’y a pas meilleur que les moules-frites", nous avait-il avoué…