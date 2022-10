Voyage : une escapade détox en Slovénie (photos)

Jezersko, un havre de paix au cœur de la vallée

La capitale de la Slovénie, Ljubljana, est l’endroit qui porte l’amour dans son nom. Considéré comme le point de rencontre de toute la diversité de la Slovénie, c’est également un carrefour d’époques diverses et variées. L’architecte Joze Plecnik a amené sa touche créative au sein de cette ville à l’âme slave. Élue capitale verte de l’Europe en 2016, toutes les curiosités de ce lieu se découvrent à pied ou à vélo. Bien loin des bruits communs que l’on peut rattacher à une capitale, Ljubljana regorge d’espaces verts propices à la détente.

Le château qui surplombe la ville vous offrira également un point de vue exceptionnel, où vous aurez l’impression de voir tout ce que la Slovénie peut vous offrir.

À 45 minutes de la capitale se situe le magnifique village de Jezersko, situé dans le creux de l’une des plus belles vallées du pays, à la frontière avec l’Autriche. Un endroit rempli d’histoire, car il s’agit d’un vestige d’un lac glaciaire qui est désormais garni de nombreux chemins de randonnées, qui vous offrent des points de vue magnifiques sur les nombreuses montagnes et forêts qui vous entourent.

Que ce soit en hiver ou en été, le village de Jezersko propose un panel d’activités très large. Le ski nordique ou du patin à glace l’hiver, une nuit sous les étoiles au milieu des nombreux animaux ou une baignade reposante dans le lac l’été, il y en a pour tous les goûts.

Un monde karstique à découvrir

Il y a des paysages rocheux partout dans le monde, mais il n’existe qu’un seul Karst. Ce terme qui désigne tous les phénomènes karstiques provient du nom de cette région du sud-ouest de la Slovénie où la vigne pousse sur la roche calcaire pour produire du vin teran ainsi que d’autres vins nobles.

Dans les sous-sols, selon les spéléologues, pas moins de 15 000 grottes continuent à se former aujourd’hui grâce à l’eau qui creuse encore et toujours le cœur tendre de la région pour former de nouveaux mondes. La grotte de Postojna est la grotte karstique la plus vaste et la plus visitée d’Europe. Un lieu à découvrir absolument.

Il s’agit de la seule grotte karstique équipée d’un chemin de fer souterrain, construit il y a plus de 140 ans. Un train unique qui nous emmène au cœur de l’entrecroisement des tunnels karstiques souterrains, des galeries et des salles. Au cours d’une visite guidée d’une heure et demie, on découvre les spécificités karstiques majeures et le plus célèbre animal souterrain, le protée anguillard (salamandre blanche), qui continue à se reproduire dans ces grottes, sous les yeux des visiteurs. Dans le même parc se trouve également le château de Predjama. Niché au creux d’une falaise de 123 m de haut, ce château, qui est le plus grand au monde bâti dans une grotte, est vieux de plus de 800 ans. Derrière, s’ouvre un vaste réseau de galeries.

5 bonnes raisons d’y aller

©marcin jucha - stock.adobe.com

1. Les spécialités culinaires

Les auberges slovènes authentiques, les cuisines des fermes touristiques et de nombreux restaurants, dont l’offre suit le rythme des saisons, prouvent que la Slovénie est un grand pays gastronomique. Les spécialités slovènes sont à base de produits locaux venant des champs, des forêts, des rivières, des lacs, de la mer. Le pays est tout de même composé de 24 régions gastronomiques.

2. Les terroirs viticoles

Les terroirs viticoles slovènes se classent parmi les 3 à 5% des meilleurs terroirs au monde. Le pays se compose de trois régions viticoles (Primorska, Posavje et Podravje) et les vins locaux, comme les zelen, cvicek, teran, raninan, rebula, donnent au pays une renommée de choix sur la carte du monde vinicole du futur.

3. La nature

Le pays est l’un des plus boisés et l’un des plus riches en eau d’Europe. Sur 20 000 km2, la Slovénie abrite plus de 22 000 espèces animales et végétales. Plus de la moitié du territoire slovène est couverte par les forêts. Le pays recense pas moins de 28 000 km de cours d’eau et environ 1 300 lacs de plus de 10 000 m2. En Slovénie, nous voyons du vert partout où notre regard se pose.

4. La diversité

La Slovénie est le seul pays européen à réunir les Alpes, la Méditerranée et la plaine pannonienne dans un rayon si facile à découvrir. Sans oublier le Karst et les nombreux lacs. C’est sans aucun doute l’endroit où les beautés naturelles se côtoient toutes.

5. La proximité

Plus petite que la Belgique, la Slovénie a le pouvoir de nous faire découvrir toutes ses merveilles sur une petite superficie. Selon l’endroit où nous logeons, il est très facile de traverser le pays du nord au sud ou d’est en ouest sans passer la journée sur les routes.

De quoi rendre l’échappée encore plus belle vu les nombreuses richesses du pays.