La nature révèle ses plus beaux clichés au Festival International Nature Namur durant dix jours. L’événement quitte le site de l’Acinapolis pour un retour vers le cœur historique de Namur, au Delta. Au programme: pas moins de 43 séances et 60 films sélectionnés parmi 1184 films en compétition, des activités pour les enfants, une librairie, du matériel et des accessoires photo, des conférences, des rencontres, des initiations photo… et bien d’autres choses encore. Au cœur de la Citadelle, 25 expositions photos sont à découvrir en intérieur et en extérieur dont le Concours Photos du Festival International Nature Namur, du 20 au 23 octobre. Les magnifiques salles de Terra Nova, le grand chapiteau, la parfumerie Delforge, les Jardins Suspendus et la Tour aux Chartes offrent des paysages lointains et volcaniques, entre lesquels faune locale et africaine affichent leurs plus belles silhouettes. Dès le 14 octobre, les expos en extérieur sont accessibles au public.

Enfin, chaque jour, des initiations à la photographie nature, une trentaine de balades nature thématiques, des séances animées pour les familles, un jeu de piste pour les enfants, des conférences et rencontres avec le Cercle des Naturalistes de Belgique… complètent un programme mettant cette année la haie à l’honneur.

www.festivalnaturenamur.be

2. Le Week-end du bois

Bûcherons, guides nature, menuisiers, cuisiniers, photographes et musiciens ont concocté le menu du Week-end du Bois pour partager leur passion et leur engagement pour leur forêt. Dévoilant 1001 facettes de la nature et des trésors du bois, les bois et forêts des 5 provinces de Wallonie accueillent les promeneurs et tous les curieux. L’occasion d’apprendre à débarder soi-même avec un cheval, sculpter des œuvres d’art à la tronçonneuse, fabriquer du papier, visiter les coulisses de scieries, s’initier à la vannerie… Mais aussi de visiter une réserve de graines forestières unique, de s’adonner à de l’escalade arboricole, et de marcher pieds nus dans des parcours de feuillage.

www.leweekenddubois.com

3. Festival de chrysanthèmes

Symbole du bonheur, et non de funérailles, les chrysanthèmes sont sacrés au Japon, où ils révèlent déjà leurs plus beaux atours en octobre lors de festivals. Chez nous, à 15 jours de la Toussaint, elles s’exposent au Jardin japonais de Hasselt, qui clôture ainsi sa saison 2022. Des milliers de fleurs y sont mises en scène par des fleuristes internationalement reconnus.

www.japansetuin.be

4. Salon de la photo

Dédié au secteur de la photographie, de la vidéo et de la formation de l’image, le salon Photo Days immerge ses visiteurs dans l’univers technique et artistique de la photo. Novices, amateurs et professionnels peuvent y tester les dernières innovations, s’initier ou de se perfectionner aux différentes techniques, de la prise de vue à l’impression en passant par le stockage, la retouche, l’art du portrait, la photo sportive ou animalière.

www.photodays.be

5. Petites brasseries

Venant de Belgique et d’ailleurs, une trentaine de maîtres-brasseurs se réunissent au Festival international des petites brasseries, le Brassigaume, pour présenter leur savoir-faire authentique. Quelque 120 bières sélectionnées sur le volet s’y donnent pour mission la (re)découverte du patrimoine brassicole belge et international.

www.brassigaume.be

6. Foire aux pommes

Des tonnes de pommes tombent à Virelles, invitant à faire ses provisions pour l’hiver. De toutes formes et de tous les goûts, elles se déclinent en ateliers de pressage, en dégustations, en expositions. Trente à quarante variétés différentes sont proposées à la vente sur le marché et peuvent être croquées avant l’achat. Côté jardin, les spécialistes conseillent sur la plantation et la taille, et analysent même des échantillons pour identifier les variétés de particuliers qui s’interrogent.

www.aquascope.be

7. Énergie et habitat

Le salon Batireno et Énergie & Habitat réunit quelque 130 exposants professionnels venus répondre aux nombreuses questions des visiteurs en quête de solutions pour construire, rénover et aménager ou pour réduire leur facture énergétique. Un défi qui apparaît plus crucial que jamais ! Durant deux week-ends, ce salon référence présente de nombreuses conférences et ateliers pour mettre en place des trucs et astuces autour de l’auto-construction, du chauffage, des matériaux isolants, etc.

www.energie-habitat.be

Le week-end prochain

Train d’Halloween

Le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées emmène ses voyageurs sur un parcours de l’horreur à bord de son terrifiant train à vapeur d’Halloween ! D’horribles créatures surgissent pour venir à la rencontre de ses occupants. L’événement pour petits et grands programme, entre autres, des grimages, des jeux et bricolages, et un passage dans un tunnel hanté. Déguisements conseillés.

Réservation: www.treignes.info

La Nuit des Sorcières

La Nuit des Sorcières part sur des sentiers de l’étrange, à la rencontre de monstres et de fantômes… Balade contée dans les bois et éclairée de flambeaux dans le parc, le parcours effrayant pour les plus téméraires est suivi d’un grand feu d’artifice. L’événement se ponctue de théâtres de marionnettes, de spectacles de rue et d’un bal des monstres.

Réservation: 085/824 400

La Nuit des Musées

Vendredi 21 octobre, de 19h à 23h55, la Nuit des musées de Mons plonge ses visiteurs dans des ambiances surprenantes et décalées dans les musées de la ville, entre visites thématiques, spectacles, concerts, animations et DJ sets. Au menu: blind test du carillon, cinéma plein air, cirque au Beffroi, contes, et un concours d’épluchage de pommes de terre… hommage à Van Gogh !

www.visitmons.be