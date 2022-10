Comment gérer les crises de colère chez l’enfant ?

"On n’est pas un mauvais parent parce qu’on a un gosse qui pique une crise", souligne Alain Malchair. Ce qu’on appelle les "crises de colère" apparaît généralement lorsque l’enfant commence à développer son autonomie. "Sur le plan de l’affirmation de soi, c’est aussi une manière d’exister. La confrontation à l’autre et à l’autorité fait partie de la vie." Et si certains parents voudraient protéger leur enfant de toutes frustrations, celles-ci sont naturelles, rappelle-t-il. "Reporter la frustration à plus tard, à quand la réalité de la vie l’imposera, peut être générateur de gros problèmes au niveau familial. Un enfant qui ne supporte par le refus est un problème qui s’inscrit dans une éducation plus globale."

Pour se développer sereinement, "l’enfant a besoin de cohérence et de régularité, indique le pédopsychiatre. Si on dit une fois oui, une fois non, qu’on cède à certains moments et d’autres non, l’enfant ne comprendra pas." D’où l’importance aussi pour les parents d’être bien alignés. "Il faut expliquer à l’enfant pourquoi on dit non de façon simple, compréhensible et ferme, en tenant compte de l’âge de l’enfant, qui n’est pas un mini-adulte et qui n’a donc pas nos compétences de compréhension."

En cas de crise, il est parfois difficile de garder son calme, mais élever la voix à votre tour ne sert évidemment à rien. "C’est entrer dans un cercle vicieux. Et même si on est parfois désarçonné par la colère d’un enfant – c’est humain –, il faut lui renvoyer une image de confiance et un message clair. Car contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’enfant est bien plus angoissé face à un parent “trop” flexible dans le sens négatif du terme. La colère peut aussi être l’expression de l’angoisse de l’enfant, qui explose comme pour (r)appeler à une sorte de cohérence et régularité qu’il n’a pas nécessairement."

Et les ados ?

Si l’on accepte parfois davantage les crises de colère des plus petits, celles des ados font pourtant aussi partie de leur développement. "L’ado est dans un monde d’expansion, de découverte, de revendication, d’affirmation de soi et d’opposition. Un ado qui pique une colère, hurle sur ses parents et claque la porte de sa chambre, se calme et revient une demi-heure plus tard comme si de rien n’était, c’est… normal. La versatilité est une caractéristique de l’ado, même si ce n’est pas nécessairement facile pour le parent de l’accepter et de passer à autre chose. Mais ce besoin de provocation et d’opposition est, quelque part, naturel et nécessaire."