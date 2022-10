Les étapes de la recette :

1. Placez le jambon cru sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faites-le cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 10 minutes. Retournez ensuite les tranches et baissez le feu à 80/90°C pendant environ 10-15 minutes, en surveillant le temps de cuisson (le temps dépendra de l’épaisseur des tranches ainsi que des caractéristiques du jambon lui-même, il ne doit pas noircir).

2. Retirez le jambon du four, séchez-le sur du papier absorbant et placez-le dans un endroit bien sec (ou même à l’intérieur du four éteint) pendant au moins deux heures, mais idéalement aussi toute la nuit. Il doit être totalement sec et non brillant.

3. Mixez le jambon séché à l’aide d’un mixeur à graines ou à café pour obtenir une poudre. Gardez de côté.

4. Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile avec les brins de romarin à feu doux, dès qu’elle commence à grésiller, retirez le romarin et versez-y le maïs.

5. Couvrez avec un couvercle et augmentez le feu pour faire éclater le pop-corn, en déplaçant fréquemment la poêle pour éviter que le fond ne brûle.

6. Éteignez, retournez le pop-corn sur du papier absorbant, puis transférez-le dans un grand bol. Assaisonnez avec la poudre de jambon et, si vous le souhaitez, avec un peu de romarin haché. Servir immédiatement.

