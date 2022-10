Nos conseils pour bien entretenir son toit… et éviter les tuiles

La bonne qualité de produits

"Suivant le type de recouvrement, nous utilisons des appareils et des produits adaptés pour éliminer mousses, champignons et autres lichens", explique Adrien Grava, responsable de l’entreprise liégeoise Grava Services. "C’est évidemment une étape importante qu’il convient de démarrer après avoir posé un bon diagnostic général et protégé les alentours (façades, plantations, gouttières…) grâce à des bâches."

Une fois cela fait, il faut alors traiter. Mousses et lichens sont en effet résistants, ils peuvent revenir très vite. D’où l’obligation de pulvériser un fongicide qui retardera au maximum leur retour. "La qualité des produits utilisés est vraiment importante ici, que ce soit pour leur efficacité, mais aussi pour leur action potentiellement néfaste. Un produit bas de gamme pourra être corrosif et nocif pour la santé", indique notre interlocuteur. "Si vous passez par quelqu’un de non compétent, voire un arnaqueur, qui utilise ce type de produits, vous risquez de le regretter très vite…"

L’importance de l’imperméabilisation

À ce stade, une fois la toiture assainie et traitée, il restera encore une étape obligatoire: le "nourrissage" du toit. "Dans le cas d’une tuile ou d’une ardoise colorées, après avoir été débarrassé de ses mousses et avoir été traité au fongicide, votre toit aura une coloration très disparate de type" dalmatien "pas très harmonieuse, à savoir gris clair à taches noires", précise Adrien Grava. "La dernière partie du traitement consistera à lui rendre son aspect esthétique grâce à la pulvérisation d’enduits colorés. Juste avant, très important, nous appliquons un produit imperméabilisant en plusieurs fois, qui viendra s’infiltrer dans le revêtement. Cette étape finale est très importante, car nous appliquons ces produits imperméabilisants en voiles successifs. Ils viendront alors nourrir le revêtement en profondeur. Cette action est l’assurance d’une bien meilleure isolation (étanchéité du matériau) puisqu’elle permet à l’eau de glisser sur votre toit, plutôt que de s’infiltrer. Sans parler de l’esthétique…"