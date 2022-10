Il est 1er fromager de Belgique - La recette du lacquemant - Nos brasseurs réinventent la bière : découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Ça y est depuis le week-end dernier, la cité ardente a retrouvé sa traditionnelle "Foire d’octobre". Aussi longue en distance qu’en durée, elle constitue le rendez-vous incontournable de tous les Liégeois. Chaque année, ils sont nombreux à se bousculer pour s’offrir sensations fortes mais surtout pour s’offrir des gourmandises.

Car il faut bien se l’avouer, que serait la Foire de Liège sans sa célèbre "gastronomie" ? Entre les croustillons saupoudrés de sucre impalpable, les marrons chauds, les pommes d’amour rouge flamboyantes et les gaufres à la chantilly, il n’y a que l’embarras du choix.

Pourtant, la star inconditionnelle que tous les Liégeois attendent en cette période, c’est le lacquemant. Cette fine gaufrette, coupée en deux sur son épaisseur et nappée de sirop de sucre parfumé à la fleur d’oranger est certainement la gourmandise préférée des Liégeois. Ces deux millimètres d’épaisseur ne laissent personne indifférent soit on en raffole soit on déteste. Perso, j’ai fait mon choix et pour vous aider à vous faire le vôtre si vous êtes trop loin de Liège, je vous ai dégoté une recette à tester d’urgence. Vous m’en direz des nouvelles.

Les recettes

Le lacquemant

À l’origine du lacquemant, il y a la famille Smidts et plus précisément Désiré. La recette est jalousement gardée...

