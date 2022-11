Comment colorer son jardin, même en automne: les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste

Des fleurs?

Si les asters sont les vivaces reines de l’automne, il faut également penser à insérer dans les massifs quelques anémones du Japon et notamment la sublime "Honorine Jobert" et sa floraison d’un blanc pur ou encore la romantique "Fantasy Pocahontas" aux nombreuses fleurs rose argenté. Ces anémones apprécient les emplacements mi-ombragés du jardin et fleurissent généralement de fin août à novembre voire un peu plus tard si l’arrière-saison est douce, lumineuse. Pour les amateurs de vivaces sortant de l’ordinaire, je ne peux pas ne pas parler de l’Ampelaster carolinianus. Cet aster peut atteindre 2 à 2,5 m de hauteur et se comporte comme une liane. Il a besoin d’un support comme un petit arbuste ou une clôture mais on peut aussi le laisser courir sur le sol. Sa floraison mauve débute avec le mois de novembre et peut se poursuivre jusqu’en février si l’hiver est relativement doux. Bien rustique cette petite merveille supporte du -15°C. Chez les arbustes, c’est l’Eleagnus x ebbingei qui ravit notre odorat. Ses petites fleurs blanches apparaissent en nombre à l’automne et diffuse un puissant parfum sucré.

Les indispensables feuillages

Contrairement à ce qu’on imagine de nombreux arbres ou arbustes prennent de magnifiques teintes automnales. Si le Liquidambar styraciflua ou copalme est bien connu d’autres arbres méritent de retenir notre attention comme l’Acer rubrum "October Glory" dont les feuilles deviennent rouge vif en fin de saison ou encore le Ginkgo biloba, un conifère à feuillage caduc devenant jaune or à l’automne. Moins connu, le Nyssa sylvatica apprécie les sols gardant une bonne fraîcheur. Ses feuilles vertes virent au jaune, orange et rouge à l’approche de la saison automnale: un vrai feu d’artifice. Vous avez un (très) grand jardin? N’hésitez pas à planter l’arbre à caramel, Cercidiphyllum japonicum qui diffuse un puissant parfum de caramel brûlé quand ses feuilles virent au jaune!

Vous l’aurez compris l’automne est une saison qui ne manque pas d’attrait au jardin!

