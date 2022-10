1. Acheter majoritairement du non transformé

Additifs, ingrédients transformés, emballages… "Plus un aliment s’éloigne de ce qu’il était, plus il est susceptible de cumuler des substances toxiques", constate le Dr Laurent Chevallier.

Mieux vaut privilégier les produits bruts: du blanc de poulet plutôt que des nuggets, du poisson plutôt que du surimi…

2. Privilégier le bio

"L’agriculture bio interdit l’utilisation de pesticides de synthèse", dit François Veillerette, directeur de Générations Futures. Selon les dernières données de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, 88% des fruits et des légumes bio sont exempts de résidus de pesticides, et le risque de contamination est plus faible de 30% en moyenne par rapport aux conventionnels. "En bio, moins de 50 additifs – surtout naturels – sont autorisés contre plus de 300 en conventionnel", souligne le Dr Chevallier.

3. Réserver le conventionnel aux aliments les moins contaminés

Les fruits contiennent plus de résidus que les légumes (66,7% contre 45%), avec de notables différences: "Les fruits les plus contaminés sont les cerises, agrumes, raisin, pêches, fraises, abricots et le moins les framboises, prunes, kiwis", précise François Veillerette. "Côté légumes, les plus contaminés sont les céleris, herbes fraîches, laitues, poivrons, et le moins les asperges, betteraves, choux." Pour les céréales, les résidus ayant tendance à se concentrer dans l’enveloppe du grain, on réserve le conventionnel aux raffinées (pain, pâtes… blancs) et on opte pour le bio si on prend du complet.

4. Compter les additifs

Moins il y a en a, mieux c’est: "Pas plus de trois par produit, dit le Dr Chevallier. Ce réflexe arbitraire – tous les additifs ne sont pas à considérer de la même manière – évite la surexposition." Au-delà de la dangerosité possible de certaines molécules, c’est la dose, le cumul (effet cocktail) et la fréquence d’exposition qui pourraient poser problème.

On limite en particulier l’exposition aux nitrates ou aux nitrites qui, sous l’influence des bactéries du tube digestif, se transformeraient partiellement en nitrosamines, reconnues comme agents cancérigènes potentiels, les sulfites favoriseraient les allergies et l’acide benzoïque pourrait augmenter les troubles de l’attention chez l’enfant.

5. Éviter certains contenants

Certains toxiques (phtalates, composés perfluorés…) peuvent migrer, à des concentrations variables, des emballages vers les aliments. "Le problème est que l’on connaît le plus souvent imparfaitement l’origine et la composition (colorants, antioxydants…) des plastiques et encore plus lorsqu’il s’agit de produits recyclés", regrette le Dr Chevallier. Dans le doute, on évite les produits préemballés dans des plastiques. On privilégie le verre avec lequel il y a peu d’interactions et, pour les cartons, des revêtements intérieurs en polyéthylène neutre.

6. Laver les fruits et légumes

"Bien que les pesticides soient formulés pour coller à la paroi des végétaux, les frotter à l’eau peut en éliminer une partie", explique l’expert. Un bain au bicarbonate de soude de 12 à 15 min (1 c. à c. pour 500 ml d’eau) suivi d’un brossage et d’un rinçage pourraient en enlever jusqu’à 96%, grâce notamment à son effet alcalin, selon une récente étude américaine. Faire tremper plusieurs heures les légumes secs dans plusieurs eaux additionnées de bicarbonate permettrait d’enlever une partie des pesticides. Enfin, blanchir les fruits et légumes (les faire bouillir 2 min puis les passer sous l’eau glacée) pourrait aussi réduire de 50% la quantité de résidus présents.

7. Éplucher

"Sans surprise, la peau est la partie la plus concentrée en pesticides, dit François Veillerette. L’ôter (ou enlever les premières feuilles des salades, choux…), ainsi qu’une partie de la chair en surface, peut réduire de moitié la quantité de résidus." Même si on se prive d’une bonne partie des micronutriments qui se concentrent en général aussi sur la peau et juste en dessous, cela reste préférable pour les fruits et légumes les plus exposés: pommes, pêches, poivrons.

8. Réviser sa batterie de cuisine

Attention à la migration des polluants vers l’aliment lors de la préparation ! Même si les fabricants ont tendance à améliorer leur composition, on évite les poêles et casseroles à revêtement antiadhésif et on les jette si elles sont abîmées. On se méfie des cuillères et des spatules en bois. "Pour les poêles comme les ustensiles, l’inox est idéal, dit le Dr Chevallier. Pour certains usages, on peut aussi utiliser des terres non vernissées et la fonte."

9. Privilégier les cuissons douces

Vapeur, eau, étouffée, papillote… L’exposition à de très hautes températures (barbecue, grill, poêle très chaude, friture) génère la formation de composés néoformés potentiellement toxiques pour l’organisme, là aussi selon le degré d’exposition. "D’une façon générale, mieux vaut faire dorer les aliments plutôt que les griller (pain…)".

10. Limiter les barbecues

Deux fois par mois maximum, avec du bon matériel (barbecue vertical + charbon de bois épuré), en faisant mariner viande et poisson avant de les griller, en privilégiant les variétés maigres, en évitant leur contact avec la flamme et en ôtant les parties noircies.

11. Modérer les poissons

Pour éviter l’exposition aux métaux lourds, on suit les recommandations de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail): 2 fois par semaine, dont 1 fois du poisson gras (maquereau, sardine, saumon…), en variant les espèces.

12. Privilégier les viandes maigres

"De nombreux polluants (dioxine, PCB – polychlorobiphényles…) sont lipophiles, c’est-à-dire qu’ils se concentrent dans les graisses", explique le Dr Chevallier. Plus un morceau ou un animal est gras, plus il est susceptible de contenir des polluants. On préfère alors des blancs de volaille, du filet mignon de porc, du rumsteck et du steak haché à 5% de MG, de l’escalope de veau…