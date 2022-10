Nouveau BMW X1 : notre verdict après essai

Le X1 de troisième génération présente une silhouette rehaussée aux contours robustes et aux passages de roues plus musclés. Les stylistes ont étiré le X1 tout en affinant ce qui renforce son élégance. Sur son prédécesseur, il gagne 22 mm d’empattement, 53 mm en longueur, 24 mm en hauteur, 44 mm en largeur… au bénéfice de l’habitabilité et du coffre (+50 litres). Tout ça en affichant une aérodynamique optimisée. Mais de loin, il se confond désormais avec un X3. On s’y perd un peu… L’aménagement intérieur fait la part belle à un design très engagé sur la digitalisation. Le poste de conduite s’inspire de celui du grand SUV électrique iX. Entre autres pour la console centrale flottante, mais avec des touches et commandes principales un peu plus intuitives et des matériaux encore plus soignés.