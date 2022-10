Il se définit comme un " agriculteur de la mer ". Luc Vernhes est retraité mais il a le sel dans la peau. Cet ancien salarié des Salins du Midi sert d’ambassadeur auprès des médias du monde entier lorsqu’il s’agit de faire la promotion des gestes ancestraux des saliniers de Camargue.

Avec des étrangers, il tente quelques phrases en anglais pour détailler le salin, mais son accent méridional recroustille les mots français lorsqu’il s’agit d’évoquer la fleur de sel ou les vols de flamants roses.

"La nature fait 95% du travail, reconnait-il humblement. Mais le reste du job, c’est celui de l’homme. Et ça peut tout déstabiliser." Trente personnes œuvrent quotidiennement auprès de la quarantaine de bassins qui s’étendent des bords de la Méditerranée vers Aigues-Mortes. "Ils n’ont pas appris leur job à l’école car salinier, c’est un métier de transmission. C’est sur le terrain qu’il s’apprend."

©Alexey Fedorenko - stock.adobe.c

Et contrairement aux apparences, alors que l’eau s’évapore dans un silence particulièrement enveloppant, le fermier de la mer ne se repose que trop rarement: "L’hiver est consacré à de l’entretien mais l’été est très long. On travaille tous les jours et un week-end sur deux. Il faut ressentir son salin. Il faut agir chaque jour suivant la météo. On y sacrifie sa famille. Je ne compte plus les nuits d’orage passées à récupérer l’eau douce tombée du ciel, véritable ennemie des saliniers… On a alors deux ou trois heures pour intervenir. Chaque jour, je faisais plus de 200 kilomètres pour contrôler les tables."

L’eau est pompée à la mi-mars vers un premier bassin, "au début du mistral et de la tramontane. Si le vent vient de l’est, l’eau de mer est moins salée". Puis l’or bleu transite vers un deuxième étang et ainsi de suite au fil de son évaporation. Petit à petit, lorsque l’eau s’écoule dans les dernières "tables", sa concentration en sel devient maximale. De 25 grammes de sel par litre, elle en contient dix fois plus au bout de quatre mois d’évaporation contrôlée. "L’eau est acheminée d’une table à l’autre suivant la météo, suivant le type de vent. Tout est précis."

Une source qui ne tarit pas

Les Salins produisent annuellement de 150 000 à 200 000 tonnes d’un or blanc qui s’accumule en montagnes immaculées près de l’usine de conditionnement. "Sur la dernière table, les récolteurs reprennent un gâteau de sel qui peut faire plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Il est rincé avec de la saumure, puis stocké dix mois pour être essoré. À l’usine, il est conditionné: le plus sec pour la cuisine, le plus humide pour l’industrie, broyé ou non."

©travelview - stock.adobe.com

De la chaîne d’empaquetage sortent ensuite des conditionnements que tout le monde connaît depuis 1934. Ornés d’une baleine bleue, ils trônent sur beaucoup de tables françaises et belges.

L’or blanc ne tarit jamais. Pendant des siècles encore, il devrait pouvoir relever nos petits plats. "Même la pollution n’atteint pas la production. Les analyses montrent qu’on n’en retrouve aucune trace dans le produit fini", garantit Luc Vernhes. Allez, vous reprendrez bien un peu de sel ?