Question jardin : faut-il planter maintenant des bulbes pour le printemps ? La réponse de notre spécialiste (vidéo)

Les tulipes botaniques peuvent-elles rester en terre d’une année à l’autre ?

Les tulipes botaniques méritent une place de choix en bordure des massifs. Ces tulipes doivent être plantées à l’automne, de mi-septembre à mi-novembre. La profondeur de plantation correspond à deux fois la hauteur du bulbe. Si la terre de votre jardin est lourde, il est vivement conseillé d’ajouter du sable du Rhin et du terreau de bonne qualité au moment de la plantation. Ces tulipes peuvent rester en place plusieurs années sans montrer de signe de dégénérescence. L’emplacement ? Les zones dégagées et bien ensoleillées du jardin.

Muscaris ou crocus ?

Les muscaris prospèrent dans toutes les terres fertiles à tendance argilo-calcaire, profondes et meubles. Ils n’apprécient pas les terrains secs et ceux exagérément humides en hiver. La meilleure époque de plantation des muscaris se situe entre septembre et décembre. On enterre les bulbes à 4-5 centimètres de profondeur. Pour permettre un bon développement on espacera les bulbes de 10 cm. Il est conseillé de ne pas planter de muscaris dans des sols venant de recevoir une fumure qualifiée de grasse (fumier frais par exemple).

Les crocus à floraison printanière sont faciles de culture. Ils apprécient les sols frais, légers, bien drainés et marquent une nette préférence pour les zones ensoleillées du jardin. On les met en place en automne à 5 cm de profondeur et 5 cm d’écartement. Parmi les plus belles variétés présentes dans les jardineries nous retiendrons "Grand Maître" aux grandes fleurs pourprées, "Blue Pearl" à la surprenante teinte bleu clair, "Bronze" avec ses petites fleurs couleur… bronze et le magnifique "Advance" aux fleurs rose-crème.

Bienvenue aux narcisses

Les narcisses sont des bulbeuses incontournables. Faciles à cultiver, ils sont iné-galables pour éclairer le jardin. Parmi les narcisses nains retenons "February Gold" qui est une ancienne variété fleurissant jaune vif en mars, et surtout "Pipit", une merveille produisant en avril-mai des fleurs jaune citron pâlissant jusqu’au crème. Dans la gamme des narcisses à fleurs simples, la palme revient à "Barret Browning", un narcisse blanc pur avec la couronne orange vif.

