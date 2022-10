Inscrire son enfant dans une école de cirque : quels avantages ?

Du physique et du développement personnel

"Le travail circassien est très intéressant pour l’enfant à de multiples titres, nous présente Véronique Swennen, directrice à Marchin de l’une des 23 écoles de cirque reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles (*). Au niveau de l’aspect physique, on est sur l’équilibre, la gestion du corps, la force, l’adresse, la détente, l’agilité… Et pour ce qui est du développement personnel, le cirque est aussi affaire de confiance en soi, de confiance en l’autre, de goût à l’effort, de persévérance… Par ailleurs, nous sommes dans un univers non compétitif. Chacun est valorisé pour ce qu’il est. L’enfant sera applaudi pour ce qu’il peut faire, jamais puni pour ce qu’il n’arrive pas à faire. Par ailleurs, il trouvera toujours quelque chose qui lui conviendra mieux, tant sont nombreuses et variées les disciplines du cirque. On peut être un bon jongleur mais un mauvais acrobate. Être bon au sol mais avoir le vertige…"

Pour ce qui est de la tranche d’âge "3 à 6 ans", on parlera davantage de "circomotricité". "Il s’agira d’une approche des techniques du cirque, reprend notre interlocutrice. Le plaisir de l’enfant sera le moteur de ses apprentissages et de son envie de créer. Après, nous serons plus dans l’initiation et le perfectionnement. Acrobaties, jongleries, équilibre, figures de bases au trapèze, jeu de scène… seront travaillés, répétés. La persévérance, je vous en parlais. Ici, chez nous, on ne dit jamais que l’on n’y arrive pas…"

Au sol ou en l’air en toute sécurité

Comme dans n’importe quel club de sport, les circassiens en herbe seront évidemment encadrés. Généralement, il y a un moniteur présent par groupe de 8 à 12 enfants. L’environnement dans lequel ils évolueront (sol ou aérien) ainsi que le matériel seront, pour leur part, 100% sécurisés.

Enfin, sachez que les adultes ne sont pas exclus de ces activités: ils ont aussi leur place au cirque, côté piste. "À Marchin, nous avons en moyenne plus de 600 élèves qui viennent chaque semaine, termine Véronique Swennen. Des classes scolaires, de l’handicirque et de l’extrascolaire. Pour ce dernier point, nous avons effectivement des adultes qui viennent ici, surtout pour avoir une activité différente de ce qu’ils font habituellement…"

(*) Pour trouver une école de cirque près de chez vous: https ://www.fedecirque.be/