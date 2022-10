Cherchant à partager d’innovants projets citoyens au grand public, le salon Hope convie à vivre de nombreuses expériences en lien avec le développement durable, l’écologie et le vivre ensemble. Durant deux jours, les visiteurs y découvrent plus de 100 projets qui ont un impact positif sur le monde, chacun à son échelle. Le week-end est rythmé par des ateliers, promenades et présentations d’initiatives citoyennes, sur des thématiques aussi variées que durables telles que la justice climatique et sociale, la préservation de la biodiversité, le bien-être, la technologie éthique, la finance, l’écoconstruction, la mode et le tourisme durables.

Et nouveauté cette année : pour sa septième édition, le salon Hope crée son Jobday, un village de l’emploi donnant l’occasion aux visiteurs de faire le point sur leur vie professionnelle. Ce rendez-vous livre des pistes de solutions et des alternatives pour se former, trouver ou créer un emploi éthique, bon pour l’humain et la planète.

www.hopeandchange.be

2. Sempé - Fondation Folon, La Hulpe. Du 8 octobre 2022 au 15 janvier 2023

Sempé. Infiniment vôtre nous plonge dans l’univers délicieusement cruel, drôle et poétique de Jean-Jacques Sempé. De ses premiers dessins d’humour dans Moustique à la création du Petit Nicolas, en passant par les couvertures du New Yorker, l’univers malicieux de Sempé est à l’honneur pour une première exposition d’envergure en Belgique.

fondationfolon.be

3. Fête de la pomme - Wépio, rue Marcel Lecomte (La Pairelle)

La pomme se croque à pleines dents à Wépion. Avec le jeune festival Pompompelup, le fruit du terroir wallon se goûte sous toutes ses formes dans une ambiance festive et musicale. Au programme: dégustation, démonstration de taille de fruitiers, découverte d’un verger, exposition de variétés anciennes, atelier de compostage, animations pour les enfants, etc.

www.pompompelup.be

4. Chez les pompiers - Caserne des pompiers de Namur, Jambes. Le 9 octobre dès 10h30

Tour en camion, visite de la caserne, parcours enfumé, démonstration d’extinction… Les pompiers de Namur ouvrent leurs portes au grand public pour présenter l’univers de l’urgence et de la sécurité. Au travers de stands pour petits et grands, les hommes du feu invitent à bord d’une voiture tonneau, d’un camion ou encore à prévenir un feu de friteuse.

Programme: www.zone-nage.be

5. Fête des Louches - Comines (Belgique et France). Les 8 et 9 octobre

Folklore historique célébré depuis 1884, la Fête des Louches raconte la légende du Moyen Âge d’un seigneur emprisonné retrouvé grâce à une cuillère qu’il lança de son cachot. À cheval sur la frontière, le cortège historique du dimanche passe des rues de Comines en Belgique jusqu’à la Grand-Place de Comines en France. Marché médiéval, fête foraine et jets de louches au programme des deux jours.

www.fete-des-louches.com

6. Nuit de l’Obscurité - En Wallonie et à Bruxelles. Le 8 octobre

Tandis que l’éclairage public s’éteint dans une vingtaine de communes, balades guidées, observations commentées et autres activités nocturnes mettent un coup de projecteur sur la problématique de la pollution lumineuse et du gaspillage d’énergie liée aux éclairages pas toujours bien adaptés. C’est la Nuit de l’Obscurité!

Liste des activités par région: www.ascen.be