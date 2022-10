On a testé le resto « Chez Pauline » à Perwez

Mystérieux et Mister BeBert

Pauline Meynaerts, l’aimable patronne, est originaire de Sart-Dame-Aveline. Ancienne joueuse de football au White Star, elle fut kinésithérapeute et podologue dans une première vie. Elle est donc autodidacte à la cuisine, ce qui ne l’empêche pas d’être enthousiaste. Amoureuse de l’Espagne, elle rêve de créer un jour un bar à tapas, rien que des tapas. En attendant, elle propose déjà de prolonger un peu des vacances andalouses en accompagnant sa coupe de cava d’anchois au vinaigre, de chipirons frits, de moules panées et de chorizo à la plancha. La carte annonce quelques belles pièces de bœuf et fait défiler une douzaine de burgers, pour tous les goûts et à toutes les sauces, façonnés à la minute sur une viande de qualité. Le Paysan s’enrichit de camembert et de saveurs miel-moutarde. Le Mystérieux tient son nom d’un fromage de la ferme du Pont des Dames, à Aische-en-Refail. Pour le Petit Belge: sirop de Liège, maredsous, chicon et Valduc brassée à Thorembais-Saint-Trond. Le Mister BeBert célèbre une autre bière locale, la Bertinchamps: la brune dans la sauce, la triple dans le fromage. Le Pik Pik pique parce qu’il est bien pimenté. Le Verano est fait pour celles (et ceux) qui culpabiliseraient à l’idée de manger un peu gras: poulet, mozzarella, légumes grillés et roquette.

Chips de lard et croûtons

Marie et Simon vont plutôt faire honneur à la cuisine du moment du chef, Alexis. Ils commencent par une réconfortante crème de champignons et panais, garnie de chips de lard et de croûtons au beurre. Pour suivre, ils optent pour le canard et sa garniture de potiron et de coing qui sent bon l’automne, avec une sauce à la mistelle élaborée au château de Bioul. Ils finissent en douceurs avec une tarte Tatin et un pain perdu, des desserts classiques mais rassurants et toujours bons.