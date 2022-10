« Apprendre à faire l’amour » : le livre qui nous invite à déconstruire nos schémas sexuels

Nous répondrions, lors de nos ébats, à des scénarios, des scripts codifiés dont nous n’avons pas pleinement conscience. Et ce sont précisément ces codes que nous invite à déconstruire l’auteur dans son ouvrage. Loin d’un manuel de positions, un mode d’emploi ou une boîte à outils, Apprendre à faire l’amour se construit en 31 chapitres qui rassemblent pensées et réflexions en convoquant les grands philosophes de l’histoire pour envisager nos rapports sexuels différemment. "Il y a une tradition en philosophie qui me parle beaucoup, c’est la tradition des arts érotiques. Essayer de penser la signification, la beauté des relations sexuelles. En 2022, avec les applis de rencontre, le porno, tout a changé. D’où l’intérêt d’écrire un livre sur ce sujet. L’idée n’est pas de faire la morale mais de réinventer l’art érotique."

Cycle et performance

D’abord, les préliminaires. Ensuite, la pénétration. Enfin, l’orgasme. Nos relations sexuelles suivent presque toujours ce même scénario dominant qu’Alexandre Lacroix nomme "Freudporn" (lire page de droite) et qu’il assimile à la notion de "cycle sexuel". Un cycle qui se poursuit selon un rythme bien défini, graduel, qui n’est pas sans rappeler l’industrialisation de nos sociétés. "Aujourd’hui, on performe ce cycle sexuel sur différents modes: le mode décomplexé, le mode sportif, le mode porno. Peut-on sortir de ce scénario ? On peut se poser des questions, notamment sur le rythme du “pilonnage”. C’est un rythme industrialisé, mécanique comme celui de Charlie Chaplin sur ses machines. Je propose d’introduire une forme de jazz dans nos relations sexuelles, du swing. Avec des répétitions, certes, mais avec des aléas, des pauses, de l’inattendu." D’autant que ce cycle sexuel serait nourri par une finalité: la procréation. Or, comme le rappelle le philosophe, "le propre de l’homme est de faire l’amour en dehors des périodes de fécondité de la femme". "Il y a une quête de beauté, de complétude dans un rapport sexuel, on cherche à partager quelque chose, à s’ouvrir aux autres."

Que la montagne est belle

Au fil des pages, Alexandre Lacroix s’attache aussi à dénoncer une culture du résultat, de l’évaluation constante et de la consommation, facile, omniprésente. Y compris dans notre rapport à l’autre et dans notre sexualité. Notamment par cet impératif de la jouissance, contre-productif selon lui car il serait responsable de blocage et d’anxiété et surtout, ne constituerait pas une fin en soi. Loin de là. "Si le but ultime est l’orgasme, 4 minutes sont suffisantes ! Mais on cherche à explorer, à vivre un moment de beauté, à repousser ses limites. Faire l’amour doit être vu comme la randonnée: on ne cherche pas juste à atteindre le sommet de la montagne mais on profite également du paysage. Faire l’amour avec l’autre relève de l’œuvre d’art vivante. C’est un moment de création: je ne consomme pas, je crée quelque chose."

« Apprendre à faire l’amour », Alexandre Lacroix. Éditions Allary, 2022, 224 pp. 18,90 euros.