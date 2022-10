Ça avait commencé par une bonne nouvelle: Anne-Sophie Nyssen a été élue rectrice de l’université de Liège. Cela pouvait sembler anecdotique, mais dans le monde académique, ça voulait dire beaucoup. Tout d’abord, parce que c’était la toute première fois qu’une femme était rectrice à l’ULiège. Mais aussi parce que ces dernières années, le monde académique avait tiré la sonnette d’alarme sur la sous-représentation des femmes à des postes importants. Et une rectrice, c’était un bel exemple. Puis mon bel enthousiasme s’est effrité au détour de Facebook. Sous un post pourtant positif, d’un employé de l’Uliège qui disait juste "bravo" en partageant l’info de la nomination, un commentaire pourtant bienveillant qui disait: "Tu es une femme si brillante et si belle." C’est anodin, mais ça m’a frappée: on ne pourrait donc pas complimenter une femme sans la complimenter sur son apparence physique. Quand un homme gagne un prix, occupe un poste important, est-ce qu’on fait attention à son physique. "Félicitation pour le Nobel. Et tu es très beau" ou "Bravo pour ta nomination comme CEO, mais dommage que tu sois moche" ? Je ne veux pas jouer les rabat-joie: c’est sûr, on progresse. Avant, on disait "Sois belle et tait toi." Là, on laisse les femmes s’exprimer, même si c’est parfois compliqué. Mais il y a encore quelques pas à faire.

