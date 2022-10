Quand les brasseurs belges réinventent la bière : notre dossier du week-end

Depuis une dizaine d’années, les microbrasseries sifflent ainsi le renouveau de la bière belge, et une multitude de micro-entreprises, parfois plus si petites au fil des années, ont fleuri sur le territoire. "En général, on considère qu’une microbrasserie est une brasserie qui produit entre 1000 et 15 000 barils de bière par an", explique le site internet spécialisé Beer Crush, qui rappelle qu’aucune définition précise n’existe pour délimiter le champ d’action des petites brasseries artisanales.

Un coup de boost

Malgré de modestes volumes de production, celles-ci permettent de donner un coup de boost au secteur brassicole belge, en difficulté ces dernières années alors que la consommation de bière est en chute libre depuis le début du siècle. Entre 2011 et 2021, elle a chuté de 24,75%, selon la Fédération des brasseurs belges. Et ce, même si les Belges ont consommé l’an dernier 6,45 millions d’hectolitres de bière, soit un rebond de la consommation de l’ordre de 12,2% en 2021 par rapport à 2020.

"Il y a un véritable engouement autour de la craft beer depuis une petite dizaine d’années, qui s’inscrit dans la mouvance du “ do it yourself ”", confirme le zythologue Kevin Lhoest. Officiellement, 132 brasseries étaient implantées en Belgique en 2010. Le chiffre est passé à 408 en 2021, selon la Fédération des brasseurs belges. Si bien que l’on compte désormais dans le pays plus de 1 500 marques de bière, pour un secteur brassicole qui emploie près de 50 000 personnes, dont un peu moins de 7 000 emplois directs. "Il y a une dynamique positive que nous accueillons favorablement, vu que la consommation de bière en Belgique est en déclin structurel depuis 20 ans", analyse Krishan Maudgal, directeur général de la Fédération des brasseurs belges, qui se félicite que "le nombre de brasseries [soit] en constante augmentation" malgré la disparition chaque année de plusieurs d’entre elles. Parmi les nouveaux venus sur le marché, quelques microbrasseries ont d’ailleurs rejoint le réseau des brasseurs belges, qui s’adapte à cette nouvelle réalité d’un marché composé d’une multitude de brasseries à l’ancrage souvent local.

Une mode venue des États-Unis

Une mode qui "nous vient en réalité des États-Unis", explique Kevin Lhoest. Ce passionné de la bière, qui a travaillé pendant plus de six ans chez AB InBev, le plus grand groupe brassicole au monde par volume de bière brassée implanté à Louvain, résume l’affaire : "Après la prohibition en 1933, le gouvernement américain a interdit d’ouvrir des brasseries. Si bien qu’en 1978, le plus grand pays du monde s’est retrouvé avec royalement… 17 brasseries ! Jimmy Carter (président entre 1977 et 1981, NDLR) a alors fait la libération du ‘homebrewing’, et c’est ainsi que de nombreux ‘brewpubs’ ont fleuri ces dernières décennies outre-Atlantique. Les Américains ont recommencé à brasser des styles qu’on ne faisait plus en Europe, comme l’indian pale-ale (IPA) ou l’imperial stout. C’est ce mouvement qui nous revient aujourd’hui comme un boomerang en Europe et crée une nouvelle génération de brasseurs".