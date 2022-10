Des nichoirs pour les oiseaux : à partir de quand et où les installer ?

Est-ce déjà le moment d’installer des nichoirs ? Et où ?

Les nichoirs peuvent être placés vers le début du mois de novembre car certaines espèces pondent dès la fin de l’hiver et repèrent donc leur futur nid très tôt. L’emplacement et la hauteur à laquelle il faut fixer le nichoir dépendent de l’espèce que vous désirez abriter. Ainsi, pour une mésange charbonnière, la hauteur recommandée est de deux mètres. En règle générale, la bonne hauteur est comprise entre deux et six mètres. Le nichoir peut être posé dans les vergers, bois, jardins, loin ou près des maisons. Il est bon de garder en tête que chaque couple d’oiseaux doit disposer d’une superficie minimale pour la recherche de la nourriture nécessaire à ses besoins et à ceux de sa nichée. Ainsi il ne faut pas installer plus de deux nichoirs par hectare pour la mésange bleue et la mésange charbonnière. Pour le rouge-queue, on laissera 80 mètres entre chaque nichoir tandis que 150 mètres seront nécessaires pour la sittelle torchepot. Le nichoir doit toujours être posé du côté où l’arbre penche et ce pour éviter que la pluie y pénètre. L’entrée du nichoir doit idéalement être orientée vers le sud ou l’est. L’ouest est à éviter car les fortes pluies nous arrivent généralement de ce côté. L’exposition nord est, elle aussi, écartée, à cause des vents froids. Si le nichoir doit être placé sur un arbre, on ne le fixera jamais à l’aide d’un clou ou d’une vis et ce, pour ne pas le blesser.

De petits conseils supplémentaires

L’exposition en plein soleil ou ombre complète ne convient pas pour les oiseaux. Les lieux et arbres humides (hêtres par exemple) sont aussi nocifs pour les couvées. Bien évidemment, il ne faut jamais installer un nichoir à portée des prédateurs et nos amis les chats en sont parfois de féroces !

