Cuisiner les courges comme un chef - Une escape-room gourmande - La recette de la meilleure pizza maison du monde: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Je vais en décevoir plus d’un mais pour devenir un véritable chef en cuisine, le talent ne suffit pas toujours. Bien sûr, il faut des bons produits, c’est vrai, mais il faut également avoir la connaissance du lexique culinaire.

Ma fille en a fait l’expérience ce week-end. Alors que je suis au magasin, je lui demande de m’envoyer par message la liste des ingrédients dont elle a besoin pour faire sa tarte. Et c’est alors que je découvre que des fraises s’étaient invitées dans la liste. Bizarre pour une tarte à la prune. Je lui téléphone alors et je lui demande ce qu’elle compte faire avec les fraises ?

Et c’est là que la miss me répond qu’elle doit fraiser sa pâte. Sourire en coin, je lui explique alors de quoi il s’agit exactement. Autant dire qu’elle est tombée de sa chaise et m’a répondu: ils ne pouvaient pas écrire malaxer la pâte à la main plutôt ?

Pas faux. Et c’est vrai: entre abricoter, chabloner, singer, cardinaliser, mortifier, nacrer ou encore ébarder, le vocabulaire culinaire peut parfois désarçonner les novices. L’après-midi cuisine peut vite se transformer en cours de français et le Larousse prendre la place du livre de recettes. Tiens, et si les profs s’en inspiraient pour redonner le goût à leurs jeunes apprentis ?

