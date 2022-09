Fabriquer du savon ou des bijoux avec… du lait maternel (vidéo)

Que faire du surplus de son lait maternel après avoir passé de longues minutes accrochées à un tire-lait bruyant ? Si les mères s’adonnent à cette activité ô combien fastidieuse, c’est souvent dans le but de se créer une réserve de lait qu’elles pourront congeler et remettre aux personnes en charge de la garde de leur tout-petit une fois qu’elles auront repris le travail et que celui-ci sera placé en milieu d’accueil. Mais aussi dans le but de pouvoir inclure les pères, qui souhaitent soulager leurs conjointes et leur accorder un peu de repos bien mérité en donnant occasionnellement un biberon à leur enfant. Ce qui permet aussi à certains de se sentir davantage impliqués dans leur nouvelle paternité, et de renforcer les liens qu’ils sont en train de créer avec leur nouveau-né.