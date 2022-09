Voici la recette de la meilleure pizza maison… du monde!

Sur la pâte faite maison, de la scamorza (de la mozzarella fumée), du parmesan, de la burrata, soit trois fromages différents et des fleurs de courgettes… pour une pizza tout à fait originale.

Ingrédients

120 g de farine complète T80 biologique

300 g de farine t 55

260 g d’eau à température ambiante (filtrée ou minérale)

1 CC de miel liquide

17 g de levure fraîche

6 g de sel

Semoule fine

Garniture

1 quinzaine de fleurs de courgette (on peut les acheter sur l’eshop belge de "L’Univers de Muriel")

210 g de scamorza

100 g d parmesan râpé

1 ou 2 courgettes selon leur taille

600 g de burrata

3 brins de basilic

Origan

Préparation

Préparez la pâte 3 à 4 h (au moins) avant de cuire les pizzas: dans un grand récipient creux, mélangez la levure, l’eau et le miel, fouettez pour diluer puis ajoutez les farines. Pétrissez pour former une boule puis incorporez le sel. Pétrissez sur le plan de travail pendant 10 minutes au moins. La pâte va prendre du corps au fur et à mesure du pétrissage. Placez la boule dans un grand saladier fariné, couvrez avec un linge trempé dans l’eau chaude et bien essoré et placez dans le four froid (ou un autre endroit à l’abri des courants d’air). Laissez "pousser" 1 h 30 minimum.

Détaillez la boule en 6 parts égales et pétrissez les 20 secondes pour évacuer l’air et leur donner la forme d’une petite boule. Placez-les dans un grand plat à bords hauts bien fariné. Couvrez d’un linge humide ou de film alimentaire et laissez reposer (toujours à l’abri des courants d’air) 1 h 30 (au-delà de 2 h, placez le plat au frais).

Préchauffez le four à 250 °C ventilé (ou plus si votre four le permet). Si vous en avez un, placez une pierre à pizza sur la sole du four.

Chauffez une poêle à feu assez vif. Coupez les courgettes en rondelles (si elles sont grosses ou rondes) ou en lamelles de 0,5 cm d’épaisseur si elles sont fines et longues. Faites-les dorer 2 minutes de chaque côté.

Râpez la scamorza. Coupez la burrata en lamelles épaisses.

Saupoudrez une couche fine de semoule sur une plaque ou une planche fine. Etalez un pâton en l’étirant dans vos mains le plus finement possible et posez la pâte sur la semoule. Répartissez 35 g de scamorza, déposez des lamelles de courgettes grillées, saupoudrez d’origan et enfournez sur la pierre ou sur la sole (le plancher) du four. Laissez cuire 3 minutes.

Pendant ce temps, coupez les fleurs de courgettes en deux, retirez le pistil. Effeuillez le basilic. Enduisez les feuilles et fleurs d’huile d’olive.

Sortez la pizza du four, répartissez 100 g de burrata en tranches, coupez de fleurs de courgette et déposez des feuilles de basilic çà et là. Remettez au four 2 minutes.

Le temps de cuisson dépend de la température et de la puissance de votre four.