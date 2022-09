FIFF ; la migration des oiseaux à l’honneur ; une abbaye hantée : nos activités incontournables du week-end des 1er et 2 octobre

En automne, des milliers d’oiseaux survolent nos régions, parcourent parfois de formidables distances, pour rejoindre des contrées plus chaudes et y passer l’hiver. Qui sont-ils et comment réalisent-ils cette prouesse ? À l’occasion des Journées européennes de la migration, l’Aquascope de Virelles, Natagora Entre-Sambre-et-Meuse et le Viroinvol s’associent pour proposer diverses activités, pour ce premier événement du genre. Au menu: des balades guidées, conférence, projections, expositions et animations ludiques pour s’émerveiller de la beauté de la migration des oiseaux. Mais aussi pour comprendre l’importance de la protection des milieux servant de haltes migratoires. Les études se multiplient sur les divers systèmes de navigation des oiseaux, leurs incroyables performances physiques, leurs facultés d’adaptation ou leurs itinéraires surprenants et encore inconnus il y a peu. À vos jumelles !

Programme complet: www.aquascope.be

2. Abbaye hantée - Villers-la-Ville, jusqu’au 5 novembre (les jeudis, vendredis, samedis et dimanches)

Quand la nuit tombe sur l’abbaye de Villers, au détour de certaines voûtes, par-delà les colonnes, on peut apercevoir des formes étranges ou certains visages qui s’animent dans les pierres. Des ombres, ou plutôt des fantômes du passé ! Ils semblent interpeller les visiteurs. Les ruines sont hantées ! Mais les esprits de Villers ne veulent pas effrayer. Qui sont-ils ? Avec le parcours-spectacle monumental Visitors, c’est l’histoire d’un voyage à travers le temps, à la découverte d’êtres étranges et fascinants, qui sont revenus du passé pour nous rencontrer. En fin de compte, on se demandera qui, de ces personnages historiques ou des spectateurs, est vraiment venu visiter l’autre ? Ce spectacle familial (70 minutes) pour petits et grands est composé d’acteurs, de danseurs et d’acrobates sur toile de fond de vidéomapping et d’effets spéciaux.

Réservation: www.tourdessites.be

3. Antiquités - Château de Deulin à Hotton, les 1er, 2, 8 et 9 octobre, de 11h à 19h

Antiquaires et brocanteurs s’installent avec leur panoplie de meubles anciens, tableaux, bijoux, lustrerie, mobilier suédois, tapis kilims, objets insolites et excentricités… au château de Deulin. Au sein de la demeure fraîchement restaurée, ce Salon d’automne prend place dans les salons, salle à manger, chapelle, orangerie et écuries.

www.espacedeulin.be

4. Égypte passion - Musée royal de Mariemont à Morlanwelz, jusqu’au 16 avril

Depuis 2 000 ans, l’Égypte passionne, n’a de cesse d’attirer, d’inspirer. L’exposition "Égypte, éternelle passion" explore cette fascination et les formes qu’elle prend pour s’exprimer. L’expo s’inscrit dans le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et le centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon par Howard Carter.

www.musee-mariemont.be

5. Puces vintage - Ferme du Banneway à Sprimont, le 2 octobre, de 10h à 18h

Rendez-vous des passionnés de vintage, le Salon du design & des puces réunit une sélection d’exposants passionnés venus avec leurs céramiques, petits meubles et pièces rares de grands designers. Les objets, exigés authentiques, sont scandinaves, belges, ou encore américains. Dans une ambiance musicale, des créateurs présentent des idées de récup’ originales.

www.cultureliege.be

6. Bières et crêpes - Caserne Fonck à Liège, les 30 septembre, 1er et 2 octobre

Hoppy Days, grande fête de la bière wallonne, convie à découvrir tout l’univers de la zythologie dans une ambiance animée. Au menu: 130 bières belges et étrangères ainsi que des éditions rares voire introuvables, présentées par les brasseurs eux-mêmes, des microbrasseries aux plus grands noms belges. Une édition doublée de la Fête de la crêpe, première édition à Liège.

www.hoppydays.be

7. Cinéma en fête - Namur, du 30 septembre au 7 octobre

Pour une semaine, les cinéphiles sont à la fête au FIFF, le Festival international du film francophone. Au total, 120 films sont diffusés dans les salles obscures de la ville. Et pour sa 37e édition, le festival déménage son centre névralgique à La Nef, l’ancienne église désacralisée Notre-Dame, lieu de rencontres, avec notamment François Berléand, Stéphane Lafleur, le jury des compétitions, etc.

www.fiff.be