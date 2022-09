On a testé le resto Table Rase à Jehanster

Un lustre comme un mobile

Marie et Simon détaillent le décor de la salle à manger. À droite : une cloison ajourée en acier Corten. À gauche : la grande photographie d’un vieil arbre noueux dans un petit val qui mousse de rayons. Au-dessus : un lustre Zettel’z, élaboré comme un mobile par le designer allemand Ingo Maurer et qui forme un ensemble flou et léger. Au bout de ses tiges en inox, sont suspendus des carrés de papier blanc translucide sur lesquels sont calligraphiés des caractères, des mots, des poèmes.

Ils voulaient du bœuf

Le déjeuner commence par une charcuterie de porc saumuré et fumé au bois de hêtres, à la façon d’un pastrami. Avec une galette de sarrasin, un pickles de légumes, une crème d’ail noir, une vinaigrette au raifort et une mayonnaise au yuzu. Pour suivre: un ris de veau poêlé et garni de tomates, de pois chiches et de quelques crevettes grises. Marie et Simon voulait manger du bœuf. Ils se seraient bien laissés tenter par la sauce au whisky servie avec le Black Angus annoncé en deux services: du paleron et des ribs, avec aubergines et poivrons. Mais finalement, ils ont choisi le tomahawk-béarnaise accompagné de pommes de terre rissolées à la graisse d’oie. Au dessert: une vraie apple pie américaine, faite d’une généreuse garniture de pommes à la cannelle entre deux pâtes, à la manière d’une tourte. Avec un caramel de Granny Smith et un sorbet au cidre.

Le café se prend dans le salon qui, comme dit Clarisse Fournier, est meublé de tout et de rien. On y voit Le Baiser et La Femme nue de Gustav Klimt, une imitation de phonographe, une petite lampe Tiffany, des fauteuils et canapés plein de coussins. En sortant, Marie se dit qu’elle ajouterait bien un carré blanc au lustre, où elle écrirait: table délectable!