Sanctions contre les malades de longue durée – Le pellet plus cher que le mazout

Les temps sont difficiles pour tout le monde. On sort d’une crise pour en entamer une autre. On finit par se rendre compte que le Covid, avec tout ce qu’il a amené au niveau restrictions et privations de liberté, n’est peut-être que peu de choses à côté de ce qui nous attend. Partout, ça s’énerve, ça se bouscule, ça se bat. On devient de plus en plus intransigeants, la tolérance a de moins en moins de place dans notre société. Comment tenter d’inverser cette tendance ? Peut-être en commençant par tenter de garder la tête froide ? Ne pas céder aux sirènes qui nous promettent des solutions miracles (elles en auraient, on le saurait). Exiger de nos personnalités politiques un langage clair, franc, responsable avec une vue à long terme de la situation. Mais plus concrètement, on peut aussi agir chacun dans notre environnement immédiat en multipliant les actes de partage, de générosité, d’entraide. Avant de reprocher quoi que ce soit aux autres, interrogeons-nous sur nos propres comportements…