Salle de bains: comment remplacer ses joints?

1. Faire peau neuve

Première étape: se débarrasser des anciens joints. Pour cela, vous pouvez vous munir d’un cutter afin de sectionner le joint dans sa longueur, avant de gratter la matière à l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’une petite spatule. S’il résiste, un peu de solvant devrait permettre de décoller la matière plus aisément. Vous pouvez ensuite ôter les résidus avec une éponge en fer.

2. Préparer le support

Une fois les anciens joints retirés, place au nettoyage. La surface doit être la plus propre possible, sans poussière, sans matière grasse, et bien sèche, sans plus aucune trace d’eau: vous pouvez utiliser un chiffon imprégné d’alcool pour parfaire le nettoyage. Pour un travail impeccable, il est nécessaire de délimiter parfaitement la zone sur laquelle vous poserez les nouveaux joints. Ce serait dommage de mettre du silicone partout… Vous pouvez utiliser du ruban adhésif facilement décollable, le même qu’on utilise pour les travaux de peinture.

3. La pose du silicone

La pose des nouveaux joints est l’étape la plus délicate. Vous devrez vous munir d’un pistolet et d’une cartouche de silicone spécialement conçu pour la salle de bains. Blanc, transparent, de couleur…, à vous de choisir la teinte la plus adaptée à votre intérieur. Coupez ensuite l’embout de la cartouche de silicone en biseau (vous aurez une meilleure prise) et procédez à quelques tests sur un morceau de carton afin de mesurer le débit. Il n’y a maintenant plus qu’à réaliser vos joints. Partez toujours de l’endroit le plus éloigné, de haut en bas, de gauche à droite. Maintenez une pression constante et glissez lentement l’embout sur la surface. Une fois fini, lissez la silicone à l’aide de votre pouce enduit d’un peu d’eau savonneuse. Et profitez de l’étape la plus satisfaisante: le décollage du ruban adhésif. Il faut attendre 24heures pour un séchage optimal.