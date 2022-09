Le tarot - plus tendance que jamais

Une période de fortes incertitudes

Longtemps considérées comme marginales, voire ringardes, la cartomancie ou l’astrologie attirent de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) à la recherche de sens. "Sa montée n’a rien d’étonnant. On a été bringuebalé, ballotté, depuis deux ans, avec la gestion du Covid. Et on la quitte à peine qu’on bascule, un mois plus tard, dans la guerre en Ukraine, avec tous les aléas socio-économiques qu’elle entraîne, note Olivier Servais. Dans cette période de fortes incertitudes, l’humain va donc chercher à se recentrer sur soi et essayer de trouver, quelque part, un sens qui peut l’orienter."

Art divinatoire

En période d’incertitude, certains se tournent vers la religion, d’autres vers des modèles scientifiques et d’autres encore vers les arts divinatoires, qui sont des facettes de sécurisation du réel. Mais pourquoi le tarot? "Le tarot est une forme, parmi d’autres, de gestion de l’aléatoireet du hasard: l’humain a peur de ces aléas, surtout dans nos sociétés occidentales qui sont des sociétés de la maîtrise. La maîtrise de son destin, de sa vie, est en effet un besoin important dans notre société.En “devinant notre destin, vers quoi on va, ce qui nous habite”, ces pratiques divinatoires permettent de diminuer l’insécurité et la marée d’incertitude du réel."

Et ça n’a rien de nouveau. "Ces pratiques divinatoires, qui s’adressent à l’individu et au sens qu’il a dans le monde, étaient déjà utilisées chez les chasseurs-cueilleurs il y a plusieurs milliers d’années, souligne l’anthropologue. Le tarot s’inscrit dans cette longue lignée, et réapparaît quand l’incertitude est beaucoup plus importante – on le voit d’ailleurs dans d’autres périodes de l’histoire."

Outil de développement personnel

Outre son aspect divinatoire, le tarot est aussi utilisé aujourd’hui comme outil de développement personnel. "Dans les périodes d’angoisse, d’inquiétude, il permet de revenir sur soi, d’intérioriser, de travailler ses émotions dont ses peurs; le tarot est alors une sorte de médium, de médiateur, entre soi et cette angoisse. Le tirage de cartes permet d’exprimer et ressentir une série des choses." Certains psychologues utilisent d’ailleurs le tarot comme outil de projection, par exemple, dans leur consultation (lire p.11).

Alors que le tirage de cartes gagne du terrain, celui-ci est aujourd’hui assumé, presque mainstream. Les formations pour apprendre à tirer les cartes sont de plus en plus nombreuses, tout comme les consultations professionnelles, le tarot s’invitant même jusque dans les team building d’entreprise. Et que l’on soit plus sensible ou non à son côté divinatoire, le tarot apparaît en tout cas comme un outil de réflexion particulièrement puissant. Rien d’étonnant que le Tarot de Marseille, le plus connu apparu au Moyen Âge, ait survécu au fil des siècles. Même si les versions du jeu se sont multipliées, plus ou moins ésotériques, selon le public visé.