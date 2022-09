Ouvrir un compte bancaire à son enfant?

Contrôle et sécurité

L’ouverture d’un compte à vue pour les enfants présente divers avantages. D’abord, celui-ci est gratuit pour les mineurs, et ce, dans toutes les banques. Attention toutefois aux éventuels frais qui peuvent intervenir en cas de perte de la carte ou de retraits dans des distributeurs n’appartenant pas au même réseau. Il faudra vérifier les conditions dans l’institution bancaire choisie. Ensuite, un compte en banque est davantage sécurisant pour les enfants comme pour les parents. Il n’y a pas de risque (ou alors infime) pour les plus jeunes de perdre leur argent et les parents, qui restent légalement responsables, disposent évidemment d’un droit de regard sur les opérations qui sont effectuées. Enfin, un enfant qui possède son compte à vue pourra plus aisément apprendre à gérer son argent de façon autonome. En effet, il peut accéder à son compte depuis une plateforme sur le web et, selon la banque choisie et l’âge défini par elle, directement depuis une application mobile.

À partir de 10 ans

Cela va de soi, un enfant ne peut pas ouvrir un compte à vue seul. Cela ne peut se faire qu’à la demande de l’un de ses responsables légaux. L’âge minimal requis en Belgique pour obtenir une carte de débit varie généralement aux alentours de l’âge de 10 ans, mais dépend des institutions. Ainsi, BNP Paribas Fortis offre cette possibilité dès… 6 ans et 10 mois. Mais pour avoir accès à l’application Easy Banking, il faudra dépasser le cap des 15 ans. Chez KBC/CBC, l’ouverture d’un compte sera possible à partir de 10 ans, tout comme la mise à disposition de l’app mobile. Il n’y a donc pas véritablement de règles imposant une limite d’âge. À l’heure actuelle, pour la majorité des enfants, l’ouverture d’un compte bancaire se fait à l’entrée en école secondaire. Puis, pour les tout-petits, il y a toujours la possibilité d’ouvrir un compte épargne.