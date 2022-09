Nous avons visité Tanger, le carrefour entre l’Atlantique et la Méditerranée

Dans le répertoire des émoticônes, on joint à notre texto de bonne arrivée le petit bonhomme coiffé d’une auréole, tant nous nous sentons dépaysés, à un célèbre détroit de distance de l’Espagne, et installés sur un petit nuage. C’est que cette ville parmi les plus anciennes du Maroc, chargée de belles histoires, semble possédée par l’azur et si passionnément arabe.

Inclassable même, parce que son statut de ville internationale au début du XXe siècle, au temps du protectorat français, y convoqua le meilleur du monde, dont un gratin d’artistes et de créateurs qui allaient s’encanailler au café de Paris.

Repaire d’aventuriers

En témoigne le nombre de photos en noir et blanc accrochées çà et là dans les hôtels, et les publicités de l’époque, déclamant qu’on ne peut imaginer ville mieux placée et séjour plus légendaire. Une ville portuaire d’épopées remontant au siècle dernier, où le bleu de Matisse se dispute au blanc suave d’un désert. Un repaire sulfureux et romantique d’aventuriers et de baroudeurs burinés en transit.

Ville paradoxalement inspirante, qui résonne autant d’invitations à rompre les amarres, et à se gonfler de son énergie, qu’à se poser dans son bazar tumultueux, à l’abri derrière ses murailles, et à débrancher la prise du temps qui file. N’est-ce pas là que le truand français François Besse, lieutenant de Mesrine et roi de l’évasion, a tenté de se faire oublier, avant d’y être repris aux côtés de son amoureuse. C’est une ville résolument romanesque, telle une volière à ciel ouvert, qui donne des ailes.

Est-ce parce qu’elle est flanquée de ses deux immenses escortes bleues, l’Atlantique et la Méditerranée, qui souffle aux oreilles affûtées l’infini, qu’elle vrille dans l’âme une furieuse envie de tout vivre, jusqu’au vertige, en disciple d’Epicure. Ou de changer de vie, foudroyé par ses charmes mystérieux.

C’est aussi une ville de cinéma

Dans le patio du palais Zahia, on s’enivre de l’odeur envoûtante du jasmin et l’on écoute notre guide volubile, Jaffar, le Tangérois pur jus, nous conter l’histoire fantastique de sa ville, qui reçut Sir Winston Churchill entre autres personnalités ayant marqué le XXe siècle. Le mythique couturier français Yves Saint-Laurent y a promené son élégance écorchée.

La plupart de ces dandies géniaux séjournait au Minzah, une adresse historique imprégnée de glamour, où l’on imagine bien une complainte au piano faire corps avec la douceur du soir. Ou un tête-à-tête à la clarté de chandelles avec vue sur les phares brouillés de la côte espagnole. "Mais c’est aussi une ville de cinéma", s’enflamme Jaffar, tout à l’énumération des stars du grand écran qui sont venues y tenir des rôles d’espions casse-cou.

Il cite Un dernier été à Tanger, un "policier"français. Dans le genre thriller, Tanger a vu Jason Bourne, alias Matt Damon, échapper à ses poursuivants dans The Bourne Ultimatum. Inception avec le génial DiCaprio et, enfin, le plus durable des héros, James bond, l’un avec Timothy Dalton ( Permis de tuer) et l’autre avec Daniel Craig ( Spectre).

Si la médina et la kasbah décaties sont restées dans leur jus, si son boulevard Pasteur éblouit de son architecture coloniale, le Tanger du front de mer s’est spectaculairement métamorphosé, dans le sillage du développement de son port, le premier d’Afrique en nombre de conteneurs. Une mue à marche forcée depuis l’accession au trône, en 1999, de Mohammed VI. Avec la Méditerranée en toile de fond, les visiteurs peuvent arpenter la marina et accéder à des îlots de restaurants branchés qui n’ont plus rien de la cantine couleur locale servant couscous et tajines.