1. L’architecture coloniale

Elle remonte à l’époque du protectorat français et se revendique de l’école légendaire des Beaux-Arts de Paris. Tanger compte un grand nombre de façades ornées et théâtrales, inspirées du classicisme romain et grec mais combinées avec des influences plus flamboyantes de la Renaissance et du Baroque français et italien. Voilà pourquoi les amateurs d’architecture sont à la fête à Tanger, notamment sur son boulevard Pasteur.

2. Le grand théâtre Cervantes

Tanger, une ville où l’art de la représentation rayonna au début du XXe, sous l’influence des étrangers. Ce n’est pas par hasard qu’un riche commerçant espagnol y a bâti et ouvert en 1913 le grand théâtre Cervantes, un patrimoine en voie de restauration. La ville du célèbre détroit, haut lieu de traficotages amoureux et de création artistique, a ouvert en écho quelques salles obscures renommées. Sur la place du Grand Socco, le cinéma Rif, inauguré en 1937, a survécu à cet âge d’or.

3. Le café Hafa

On ne quitte pas Tanger sans aller déguster un thé à la menthe au mythique (mais touristique) café Hafa, cheveux au vent. Ses terrasses superposées à flanc de falaise offrent une vue idyllique sur la baie et l’océan. Depuis son ouverture, en 1921, il a reçu la visite d’une foule d’écrivains et de chanteurs parmi lesquels Mohamed Choukri, Paul Bowles, William S. Burroughs, Jean Genet, les Beatles et même les Rolling Stones. Pas de doute, c’est une place to be à l’heure du thé.

4. Le Cap Spartel

Deux grandes bleues pour un Cap coiffé d’un phare célébrant une noceimmense: celle unissant la Méditerranée et l’Atlantique. C’est le Cap Spartel, un promontoire situé à l’entrée sud du détroit de Gibraltar. "La Méditerranée est à droite et l’Atlantique à gauche", proclame un panneau totémisé par les photographes et capteurs de selfies. Le Cap se trouve à quelques minutes des grottes d’Hercule, des cavernes naturelles remplies du chahut de l’Atlantique.

À Rabat

1. Le quartier royal

Il faut être accompagné d’un guide reconnu pour franchir les murailles du quartier royal sans devoir sortir son passeport et approcher au plus près de sa porte principale. Mais la visite se limite à un coup d’œil discret et à une distance respectable du cabinet de travail du Roi. Devant la porte du palais, le Mechouar est le parvis où se déroulent les principales fêtes en l’honneur du souverain.

2. La kasbah

C’est la visite inratable de Rabat, à voir absolument: la kasbah des Oudayas, une forteresse bâtie au XIIe siècle pour lutter contre des hordes tribales. La dynastie royale alaouite (dont descend l’actuel roi Mohammed VI) y a fait construire un de ses premiers palais. On s’y promène comme dans une carte postale en bleu et blanc, admirant au passage ses nombreuses portes cachées.

3. Le mausolée

À côté de la tour Hassan se découvre le mausolée dédié à Mohammed V (1909-1961), sultan de l’Empire chérifien et, à la suite de l’indépendance du royaume en 1956, couronné roi du Maroc. Le tombeau, gardé par deux cavaliers, est recouvert de marbre blanc tandis que des tuiles vertes recouvrent le toit pyramidal. Les murs intérieurs sont ciselés de calligraphies coraniques. Un bijou.

4. Le souk

Attention, vous risquez d’en sortir avec un tapis qu’on vous aura garanti volant! Une immersion dans la médina de Rabat, qui s’impose, mettra délicieusement le feu à vos sens. Agrémentée de nombreuses fontaines, la place Bab El Had se distingue par sa porte majestueuse du même nom. Un must: déjeuner sur la terrasse, au sommet d’un riad, avec vue.