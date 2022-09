Made in Asia; des jardins privés se dévoilent; on décroche la Lune à La Louvière: notre agenda du week-end

Après quatre ans d’absence, l’opéra urbain Décrocher la Lune est de retour à La Louvière pour une huitième édition. Pour la première fois, le metteur en scène Fabrice Murgia est aux commandes de ce spectacle hors du commun impliquant près de 800 citoyens sur scène et en coulisses. La représentation de ce jour J, c’est la partie émergée de l’iceberg, le point d’orgue d’un travail de longue haleine qui rassemble des citoyens passionnés qui n’ont qu’une envie: partager le fruit de leur travail créatif.

Comme il le fait depuis plus de 20 ans, Sancho escaladera la tour de l’église et décrochera la Lune sous les encouragements de milliers de spectateurs. Ce geste symbolique, devenu une tradition louviéroise, sera précédé par les performances de centaines d’artistes professionnels et amateurs: circassiens, comédiens, musiciens vont conjuguer leurs talents pour créer la magie au cœur de la ville. Sur scène, ils seront plus de 650 !

L’histoire principale est ponctuée d’histoires de vie de Louviéroises et Louviérois, véritables sources d’inspiration de la narration. Ce spectacle tout public et gratuit se déroule dans le centre-ville, et peut être vécu en trois expériences uniques selon la zone où chacun choisit de s’installer.

Infos: decrocherlalune.eu

2. Made in Asia - Brussels Expo, les 24 et 25 septembre

Le salon Made in Asia fait son retour pour le plus grand plaisir des fans de mangas, de jeux vidéo et de culture nipponne. Curiosité ludique et culturelle à la fois, Made in Asia convie au voyage sur la planète pop-geek-asiatique et surtout japonaise, au travers d’une multitude de loisirs traditionnels ou décalés! Le public peut s’initier ici à la préparation de sushis, à la calligraphie, à l’art de l’origami, à l’ikebana (art de composition florale), à la langue japonaise, aux massages japonais et se promener dans le village culturel asiatique Little Asia. Les plus excentriques peuvent, quant à eux, s’adonner aux nombreux karaokés kitsch, du rodéo sur une licorne, à des combats de robots…

www.madeinasia.be

3. Jardins secrets - Bruxelles, les 24 et 25 septembre

Romantiques, exotiques, forestiers… Une vingtaine de jardins privés et insolites, rarement accessibles, ouvrent exceptionnellement leurs grilles au public, pour l’événement Garden Tales. Les propriétaires de ces jardins et des guides passionnés invitent à découvrir les charmes de ces "jardins secrets "de Bruxelles.

Visites gratuites mais inscription obligatoire: www.civa.brussels

4. Brocante du design - Tour & Taxis (Bruxelles), les 24 et 25 septembre

Marché aux puces exclusivement dédié au design, le Brussels Design Market est sans doute la plus grande brocante vintage d’Europe. Sa centaine d’exposants internationaux déballe meubles et bibelots datant des années 50, 60, 70 et du début des années 80, et provenant de Belgique et des pays voisins, dans un esprit décontracté.

designmarket.be

5. Toine Culot - Espace Arthur Masson (Treignes), les 24 et 25 septembre

La Fête de Toine rend hommage à ce typique campagnard des Ardennes belges, héros de l’écrivain Arthur Masson. Pimenté de jovialité wallonne, l’événement débute par une grande brocante, une bourse d’anciens livres d’Arthur Masson et d’écrivains régionalistes, et se poursuit en fanfare avec des animations dans l’École d’Autrefois et un parcours-spectacle dans "Trignolles".

www.espacemasson.be

6. Montmartre à Dinant - Dans les rues de Dinant, le 25 septembre

Une centaine de peintres et autres artistes s’installent dans les ruelles de Dinant, dans le vieux quartier Saint-Nicolas, comme à Paris, pour exposer en plein air leurs quelque 3000 œuvres et dessiner en direct pour le plaisir du public. Dinant Montmartre s’étend sur un parcours d’un kilomètre, ponctué de musiciens et d’animations pour enfants.

www.dinant-montmartre.be

7. Photos nature

L’un des plus gros rendez-vous de la photo nature expose des centaines d’images en provenance de Belgique et d’ailleurs. Une quarantaine d’expositions investissent des sites prestigieux du vieux Namur, à l’occasion de ce festival Expo Photos Aves: immersion en Antarctique, voyage en forêts, plongée dans les secrets marins. Au menu également: village associatif, conférences et concours.

www.exposaves.be